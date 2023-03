Wisselvallige maandag

Er vallen maandagochtend ten zuiden van Samber en Maas buien van smeltende sneeuw of sneeuw. Elders vallen er enkele regenbuien.

Eerst zijn er soms nog opklaringen maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe op nadering van een storing vanuit het westen.

We halen maxima van +1 à +2 graden op de Ardense hoogten tot 6 à 7 graden over het westen. Er waait een matige westenwind die krimpt naar het zuidwesten tegen de avond, meldt het KMI.

Maandagnacht trekt een neerslagzone vanaf het westen door België. Hierbij valt er regen en in de Ardennen wat sneeuw of smeltende sneeuw. De minima schommelen van ­1 graad in de Hoge Venen, 3 graden in het centrum tot 5 graden in de kustregio. De zuidwestenwind is matig tot soms vrij krachtig.

Dinsdag trekt een neerslagzone traag door het land. Het is zwaarbewolkt met in Laag-­ en Midden­-België regen of smeltende sneeuw en in Hoog­-België valt er sneeuw. De maxima schommelen tussen 0 en 2 graden in Hoog­-België en rond 3 of 4 graden elders. De wind waait matige tot soms vrij krachtige uit zuidwest, ruimend naar noordwest.