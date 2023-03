In Cambodja is een elfjarig meisje gestorven aan de vogelgriep. Ook haar vader raakte besmet. Het doet de ongerustheid over het virus weer toenemen. Talloze wilde vogels zijn al gestorven aan de ziekte. En recent is de vogelgriep overgeslagen naar zoogdieren die nu het virus aan elkaar doorgeven. Wordt dit de volgende pandemie? Wat kunnen we ertegen doen?