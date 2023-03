De ene regering kan niet vallen, de andere wil niet

Eindelijk zakten de Vlaamse ministers naar het ­Martelaarsplein af voor wat een make or break-vergadering werd. De stikstofsaga blokkeert het werk van de regering al weken. Minister-president ­Jan Jambon (N-VA) zette zelf de deadline op zondag. De behoefte aan een akkoord is groot, toch was er sprake van een wanhoopspoging. En ergens moet het stoppen. Een blokkering stort de Vlaamse politiek in een uitzichtloze crisis.