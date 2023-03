Union recht de rug tegen Eupen en komt tot op acht punten leider Genk

Union weet weer wat winnen is. Na een 1 op 9 in de competitie en de uitschakeling in de beker, klopte het zondagavond Eupen met 2-1. Adingra en Vertessen scoorden voor Union, de aansluitingstreffer van Prevljak kwam te laat. Tussendoor stopte Moris nog een (spook)penalty van Prevljak. Union nadert dankzij de overwinning tot op acht punten van leider Genk, Eupen heeft het degradatiespook nog lang niet verjaagd.

De thuiswedstrijd tegen Eupen was er eentje die moést gewonnen worden door Union. En dat gebeurde ook. De panda’s bewezen in degradatienood te verkeren en boden amper weerwerk. Niet dat Union zelf zo fantastisch speelde, maar goed.

Het openingskwartier leek geruisloos voorbij te gaan, tot Simon Adingra iedereen wakker schudde: met een heerlijke beweging en dito plaatsbal zette hij Union al vroeg op voorsprong. Beter kan je een wedstrijd tegen zo’n laag blok niet beginnen.

De rest van het eerste bedrijf kan kort samengevat worden. Langs Brusselse zijde kwamen enkel Nilsson en Lazare nog dreigen, weliswaar zonder succes. De Brusselaars zagen wel Teuma uitvallen met een blessure, en dat is geen goed nieuws met het oog op de verplaatsing naar Union Berlin komende donderdag. En de Panda’s? Die kwamen niet verder dan een paar schuchtere pogingen die de samenvatting op Sports Late Night wellicht niet halen.

Dat een 1-0 voorsprong tricky blijft, weten ze ook bij Union. Daarom dat Vertessen er al vroeg in de tweede helft 2-0 van maakte. Dat de Eupense verdediging wat stond te slapen bij de vrije trap van Lynen, hielp natuurlijk wel een beetje. Al werkte Vertessen het wel keurig af.

Spookpenalty

De wedstrijd leek gespeeld, tot Eupen tien minuten voor tijd uit het niets een penalty kreeg. Met de nadruk op ‘kreeg’. Prevljak ging gretig neer in de zestien, al leek Moris hem niet te raken. Denil wees resoluut naar de stip, de VAR kwam niet tussen. Gelukkig voor Union bracht Moris redding. In de toegevoegde tijd scoorde Prevljak dan toch de aansluitingstreffer, maar die kwam te laat.

Union weet zo weer wat winnen is, waardoor de rust weer wat kan weerkeren in Sint-Gillis. Van rust is er in Eupen dan weer geen sprake: met 26 punten kampeert het nipt boven de degradatiezone.