De laatste aflevering van Het verhaal van Vlaanderen focuste op onze superdiversiteit, maar negeerde de naoorlogse evolutie naar zelfbestuur.

‘Je kan voor of tegen die diversiteit zijn, maar ze is er wel. Het is zelfs een van de meest opvallende ontwikkelingen van de voorbije decennia. [...] Diversiteit is een deel van onze maatschappij geworden ...