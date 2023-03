Eliott Crestan snelt naar EK-brons op 800 meter, ook brons voor hoogspringer Thomas Carmoy

Eliott Crestan heeft zondag op het EK indooratletiek in Istanboel brons veroverd op de 800 meter. Crestan finishte in 1:47.65. Alleen de Spanjaard Adrian Ben en de Fransman Benjamin Robert waren sneller. Zij klokten allebei af in 1:47.34. Ben bleek drie duizendsten sneller dan Robert en kreeg het goud om de nek.