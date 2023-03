Wereldkampioen Verstappen wint comfortabel openingsrace van nieuwe F1-seizoen, Alonso mee op podium

Max Verstappen heeft met overmacht de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen gewonnen. De Nederlander vertrok vanaf pole en stormde al in de eerste ronde weg van de verzamelde concurrentie. Sergio Pérez maakte er een dubbelzege van voor Red Bull, terwijl een sterke Fernando Alonso in zijn eerste race voor Aston Martin derde werd. Onder meer dankzij problemen bij Ferrari, want Charles Leclerc zag een vrijwel zeker podium in rook opgaan door motorpech.

Wat voorafging...

Na een pauze van ruim drie maanden kon het nieuwe Formule 1-seizoen eindelijk beginnen. Dat gebeurde net zoals de vorige twee jaar in Bahrein. Met deze keer één grote topfavoriet. Red Bull maakte al indruk tijdens de wintertests en bevestigden in de kwalificatie: Max Verstappen op pole, Sergio Pérez op twee. Vlak achter het Red Bull-duo: de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr., de Aston Martin van Fernando Alonso en de Mercedes’ van George Russell en Lewis Hamilton. De hamvraag: kon één van hen de wereldkampioenen bedreigen?

Hoe verliep de start?

Zonder grote ongelukken. Max Verstappen kwam goed weg en behield zonder problemen de leiding, maar hetzelfde kon niet gezegd worden van zijn teamgenoot. Pérez werd meteen verschalkt door Leclerc en moest als derde aansluiten.

Voor Fernando Alonso was het dan weer even schrikken. De Spanjaard kende een mindere start en kreeg in bocht vier ook nog een tikje van teamgenoot Lance Stroll. Alonso kon als zevende verder, achter de Mercedes’ van Hamilton en Russell. Achter hen hadden ook Nico Hülkenberg (Haas) en Esteban Ocon (Alpine) een kleine botsing, maar zonder erg.

Hoe kwam de overwinning tot stand?

Max Verstappen liet er na zijn goede start geen gras over groeien in de Bahreinse woestijn. De Nederlander trok meteen een gat naar zijn concurrenten, die hem pas aan de finish zouden terugzien. Dankzij een goede tactiek slaagde Sergio Pérez er op zijn beurt in om zich terug voorbij Leclerc naar plaats twee te knokken.

Achter de twee Red Bulls was het een stuk spannender. De Ferrari van Charles Leclerc viel met nog 17 rondes te gaan stil. En wie rook zijn kans? Jawel: de 41-jarige Fernando Alonso. De Spanjaard beschikte over de meest verse banden van het pak achter de Red Bulls en profiteerde daarvan optimaal. Eerst passeerde hij zijn oude rivaal Lewis Hamilton, na de uitvalbeurt van Leclerc was ook landgenoot Carlos Sainz Jr. een vogel voor de kat. Het leverde Alonso in zijn debuutrace voor Aston Martin een podium op.

Sainz moest zich in de slotfase nog reppen om Lewis Hamilton af te houden voor plek vier, maar slaagde daar wel in. Lance Stroll verschalkte op zijn beurt George Russell in het gevecht om plaats zes. De laatste punten waren voor Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Alpine) en Alex Albon (Williams).

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

De Grote Prijs van Bahrein 2023 zal zeker niet de geschiedenis ingaan als de spannendste seizoensopener aller tijden. Daarvoor won Max Verstappen veel te makkelijk. Maar de neutrale kijker heeft er, met dank aan de gevechten in het middenveld - en niet in het minst dankzij die met Fernando Alonso - toch een leuke namiddag opzitten.

Wat onthouden we nog van deze race?

Dat wat velen voor dit weekend dachten, ook waarheid blijkt: Max Verstappen is dit seizoen opnieuw dé te kloppen man. Zijn stalgenoot Sergio Pérez en de andere teams zullen een tandje moeten bijsteken als ze de Nederlander willen bedreigen in zijn jacht op een derde wereldtitel. Het gevecht meteen achter de Red Bulls zou echter zomaar eens voor veel spektakel kunnen zorgen: Ferrari moet immers niet alleen met Mercedes, maar ook met Aston Martin rekening houden.