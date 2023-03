Vader van de gsm: ‘Volgende generatie heeft ingeplante chip om te telefoneren’

Volgens de Amerikaanse ingenieur Martin ‘Marty’ Cooper (94), die 50 jaar geleden de gsm uitvond, is ‘verslaving een probleem, en privacy een ernstig probleem’ geworden. Toch is hij ervan overtuigd dat we nog maar aan het begin staan van mobiel bellen.

De negentiger maakte deze week zijn opwachting in het Spaanse barcelona, waar het ‘Mobile World Congress’ werd gehouden. Niet toevallig: in 1973 - precies 50 jaar geleden - was Marty Cooper de eerste die mobiel belde, op Sixth Avenue in New York. Algemeen wordt hij beschouwd als de vader van de gsm. Hij ontving in Barcelona een Lifetime Achievement Award.

Op een halve eeuw tijd is er veel gebeurd, meent Cooper. Vijftig jaar geleden was er bijvoorbeeld geen internet, en waren er geen digitale camera’s. Hij zei dat hij nooit had kunnen bedenken dat de mobiele telefoons zo snel de draagbare computers zouden zijn geworden, die ze vandaag zijn. En dat heeft niet alleen positieve gevolgen… ‘Privacy is een zeer ernstig probleem, verslaving is een probleem’, erkende hij.

‘De smartphones zijn vandaag zo complex geworden, met zoveel applicaties en een scherm dat niet past bij de vorm van een menselijk gezicht’, aldus de Amerikaanse ingenieur. ‘Als ik geen oortje heb en ik ben aan het bellen, moet ik dit platte stuk materiaal tegen mijn hoofd houden met mijn arm in een ongemakkelijke positie.’

Onder onze huid

Net daarom zal de huidige smartphone volgens hem nog drastisch veranderen. Want de hoogste vlucht moet het mobiel telefoneren nog nemen. ‘We staan nog maar aan het begin’, voorspelde hij. ‘Op een dag is de smartphone een microchip achter het oor. Ik ben ervan overtuigd dat de volgende generatie een apparaat onder de huid zal hebben. Zo’n toestellen zullen niet moeten worden opgeladen, omdat ‘je lichaam de perfecte oplader is’, zei Cooper.

‘Je neemt voedsel binnen, je lichaam maakt energie aan. Het kost een klein beetje energie om dit oortje te laten werken’, verduidelijkte hij. De piste dat de mensheid straks chips en/of sensoren in het lichaam heeft, is niet nieuw. Verschillende start-ups zijn al bezig met het koppelen van het menselijk brein aan computers, zoals Neuralink van Elon Musk.

‘Ook in 1973 wisten we al dat iedere mens op een dag een mobiele telefoon zou hebben. En het is bijna zover. Vandaag zijn er meer gsm’s dan mensen op de aardbol, twee op de drie mensen hebben een eigen mobiele telefoon. En die is een verlengstuk van de persoon geworden.’