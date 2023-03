Tim Merlier wint de openingsrit van Parijs-Nice

Tim Merlier heeft de eerste etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Belgische kampioen was in La Vernière de snelste in een massasprint. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, de twee favorieten voor eindwinst, lieten zich al meteen zien: het duo trok samen ten aanval op een paar kilometer van de streep, maar werd weer gegrepen.

Hoe kwam de zege tot stand?

In de laatste drie kilometer kwam het peloton weer samen en toonde Soudal-Quick Step de ambities voor de dagwinst door de perfecte lead-out voor te breiden voor Tim Merlier. Ploegmaat Florian Sénéchal liet in de laatste kilometer nog een groot gat, maar de Belgisch kampioen wist op het perfecte moment de sprint aan te gaan. Een ijzersterke Merlier klopte andere toppers als Sam Bennett, Mads Pedersen, Olav Kooij, Arnaud Démare, Michael Matthews en Arnaud De Lie.

Lotto-Dstny had in de wedstrijd al te veel kruit verschoten, waardoor er in de absolute finale niemand weer mee was om De Lie een handje te helpen. De 20-jarige Belg kwam nog stevig opzetten, maar het mocht niet baten. In zijn eerste WorldTour-rittenkoers werd hij vijfde. Morgen heeft hij opnieuw een kans in de sprint.

Duel Vingegaard en Pogacar

Wie dacht dat Tadej Pogacar zich in de eerste rit gedeisd zou houden, kwam bedrogen uit. Op Côte des 17 Tournants ging Pogacar keihard in de aanval op zoek naar de zes bonificatieseconden. Jonas Vingegaard kon hem niet bijhouden en heeft zo een klein tikje gekregen vandaag. Nadien trok Pogacar door met Latour en Vingegaard in zijn wiel. De Sloveen wilde meer uit de rit halen, maar de Deen weigerde over te nemen. Met een kleine woordenwisseling plaatsten ze zich terug in het peloton. Een eerste voorteken dat het een spektakelrijke rittenkoers gaat worden.

Hoe verliep de eerste etappe?

De eerste etappe kende weinig actie. Na een kleine tien kilometer gingen Jonas Gregaard en Paul Ourselin er samen vandoor. De twee vluchters bouwden snel een voorsprong van bijna vier minuten uit. In het peloton openden Alpecin-Deceuninck en Lotto-Dstny de jacht op de koplopers en pitsten zo telkens wat meer seconden van de voorsprong af. Arnaud De Lie was de uitgesproken kopman van Lotto-Dstny dus namen ze hun verantwoordelijkheid.

Toen ook Soudal-Quick Step en Jumbo-Visma zich begonnen te mengen, was het einde verhaal voor de vluchters. Op zeven kilometer van de meet waagde Neilson Powless van EF Education-EasyPost zich nog aan de ritzege, maar werd net op tijd ingerekend door de sprintersploegen.

Tim Merlier: ‘Deze seizoenstart is als een droom’

Op voorhand werd er nog getwijfeld aan de lead-out die Tim Merlier ter beschikking had in Parijs-Nice, want geen Bert Van Lerberghe en Michael Morkov. Maar die gedachte bleek ongegrond na vandaag. ‘Het was een geweldige lead-out van het team, ze geloofden in mij’, aldus Merlier. ‘Het was een zware dag, er was veel stress in het peloton. Op dat steile klimmetje op 90 kilometer van de finish werd het even tactisch, maar toen hadden we ook twee man erbij. Maar daarna hebben we het goed gedaan, Kasper Asgreen bracht me goed naar voren en het team bleef goed samenwerken.’

‘Ik kan niet uitdrukken hoe geweldig de trein was. Deze seizoenstart is als een droom. Ik kan het bijna niet geloven. Ik ben er heel blij mee, ook voor het team’, vertelde de Belgisch kampioen trots voor de camera.