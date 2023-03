Zwarte Afrikanen zijn in Tunesië opgejaagd wild en ontvluchten het land. De aanleiding is een speech van de president, die waarschuwde voor ‘horden clandestiene migranten’ die ‘de demografie willen veranderen’.

De regering van Ivoorkust heeft al 500 landgenoten gerepatrieerd die in Tunesië uit hun huis waren gezet en hun toevlucht hadden gezocht tot het ambassadegebouw in Tunis. ‘Het dringendste is dat we levens ...