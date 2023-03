STVV bikkelt zich naar punt tegen leider Racing Genk in felle Limburgse derby

Na de 0-0 in Genk leverde ook de Limburgse derby op Stayen geen winnaar op. Samatta bracht de leider twee keer met een kopbal op voorsprong maar Okazaki en Bruno sleepten voor een efficiënte thuisploeg een gelijkspel uit de brand: 2-2.

Stayen was helaas niet helemaal tot aan de nok gevuld voor de derby, toch was er aan sfeer geen gebrek. STVV, zoals verwacht met Teixeira centraal achterin in de plaats van de geblesseerde Leistner, probeerde in de openingsfase hoog druk te zetten. Zo werd de leider gedwongen tot lange ballen, waarmee Boya, Konaté en Teixeira wel raad wisten.

Op die manier werd er in het eerste kwartier meer gebikkeld dan gecombineerd. Een overenthousiaste Boya liep al vroeg tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan, de thuisploeg kreeg het steeds moeilijker om de angel uit de Genkse combinaties te halen.

• ‘Standard overklast Westerlo en nadert op de top vier’

Halfweg de eerste helft sloegen de bezoekers dodelijk toe. El Khannouss en Trésor zetten een dartel driehoekje op met Arteaga, die randje buitenspel een heerlijke voorzet mocht trappen. De inlopende Samatta pakte uit met de perfecte timing en kopte snoeihard binnen: 0-1. De tweede goal in evenveel matchen voor Samagoal, die vlak voor rust nog een prima kans kreeg om de score te verdubbelen. De Tanzaniaan pakte aan de tweede paal een voorzet van Trésor met links in volley, de knal vloog een metertje naast.

Gelijkmaker op slag van rust

De leider illustreerde de kloof in het klassement met snelle combinaties, die steeds grotere bressen sloegen bij de Kanaries. Maar die overmacht sloeg op slag van rust even om in arrogantie. Het kwam Racing duur te staan. Arteaga wilde nog iets toevoegen aan een technisch hoogstandje van El Khannouss maar leed balverlies.

In de omschakeling maakte Paintsil een dure fout op Bocat. De vrijschop van Bruno werd aan de tweede paal immers gekruist binnen gekopt door de volledig vrijstaande Okazaki. Konaté liep de bal op de doellijn nog verder tegen de netten, de thuisploeg mocht onder luid gejuich met een gevleide gelijke stand naar de kleedkamers: 1-1.

Op het eind van een flauw openingskwartier van de tweede helft moest doelpuntenmaker Samatta minutenlang worden opgelapt na een contact met de schoen van Teixeira. De taaie Tanzaniaan zette echter door en stond zestig seconden later een tweede keer op het scorebord. Een steeds gevaarlijker wordende Munoz ging op wandel en haalde uit met links. Schmidt weerde af maar de rebound werd opgepikt door Paintsil, wiens voorzet via de vingers van Schmidt op het hoofd van de goed gevolgde Samatta belandde: 1-2.

Opnieuw gelijk

Net als in de eerste helft kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Anders dan voor rust hing het doelpunt nu wel in de lucht. De wissels van thuiscoach pakten immers goed uit. Koita dreigde meteen op links, Genkdoelman Vandevoordt moest alles uit de kast halen om de inzet van de inlopende Hara te stoppen. Even later werd de Brustemnaar wél geklopt in de korte hoek. Topschutter Bruno kapte Cuesta uit en trapte daarna snoeihard binnen: 2-2.

Omdat zowel Samatta als pechvogel Castro, die amper een minuut op het veld stond, minutenlang moesten worden verzorgd, kreeg een pittige derby nog een verlengstuk van zeven minuten. Ook daarin bleven de bordjes gelijk, nadat Munoz te weinig kracht kon zetten bij een kopbal en een voorzet van Hashioka via de vingertoppen van Vandevoordt en de lat weer het veld in stuiterde. Zo bleef het bij 2-2, een resultaat dat door de thuisaanhang na de recente 0 op 9 als een overwinning werd gevierd.