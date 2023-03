Prins Harry en Meghan welkom op kroning Charles

Er werd onlangs een uitnodiging voor de kroning gemaild naar de hertog en hertogin van Sussex. Dat bevestigt een woordvoerder van het koppel aan The Sunday Times. Of ze de ceremonie begin mei zullen bijwonen, is nog niet bekend.

Harry gaf in januari, tijdens de communicatiecampagne voor zijn biografie, aan dat hij nog niet weet of hij naar Londen zal komen voor de kroning van koning Charles III op zaterdag 6 mei. Hij stelde toen eerst een gesprek met zijn vader en broer prins William te willen.

De relatie tussen Harry en de rest van de familie stond al op gespannen voet, maar dat is verergerd sinds zijn boek Spare uitkwam. Daarin vertelt hij uitgebreid over zijn ervaringen met onder anderen zijn vader en broer, prins William. Zo zou Charles zijn zoon kort na de publicatie van het boek gevraagd hebben om te vertrekken uit Frogmore Cottage, het huis op het landgoed van Windsor Castle dat Harry kreeg van wijlen koningin Elizabeth. Een woordvoerder van het koppel bevestigt dat die vraag van het Paleis er is gekomen.

Prins Andrew

Volgens Britse media zou de Britse koning het landhuis aan prins Andrew ­willen toekennen. Die moest een stap terugzetten in de koninklijke familie door zijn banden met Jeffrey Epstein en beschuldigingen van seksueel misbruik, maar zou niet willen verhuizen en in de nabijgelegen Royal Lodge willen blijven. Daar woont hij al sinds 2004 en die woning is met 31 slaapkamers veel groter dan Frogmore Cottage.

Nog volgens de Britse media zou het koningshuis de Sussexes wel hebben aangeboden om gebruik te maken van Andrews appartement in Buckingham Palace tijdens bezoeken aan Londen.