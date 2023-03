Chris Rock verbreekt een jaar na dé klap de stilte: ‘Hell yeah, het deed pijn. Nog altijd’

Komiek Chris Rock praat aan de vooravond van de Oscaruitreikingen in LA voor het eerst over de klap die hij vorig jaar kreeg van acteur Will Smith. Hij doet dat in - en dat is ook een primeur - een livestream op Netflix.

Het stond in de sterren geschreven dat de streamingdienst Netflix zou willen uitpakken met een grote vis in zijn eerste live-uitzending. En zo gebeurde, in de nacht van zaterdag op zondag. Niemand minder dan stand-upcomedian Chris Rock kwam in de bijzondere special Selective outrageterug op het moment van de Oscars van vorig jaar: de oorvijg die Will Smith hem verkocht. Na een grap over Smiths vrouw Jada Pinkett Smith, die kaal is omdat ze aan alopecia lijdt, stormde een briesende Smith het podium op om de presentator fysiek ‘op zijn plaats te zetten’.

‘Veel mensen vragen of het pijn deed. Hell yeah, het deed pijn’, zei Rock volgens de Amerikaanse media. Rock verwees naar verluidt ook naar eerdere filmrollen die Smith en Rock hebben gespeeld. Zo benoemd hij Smiths rol in de film Ali (2001) en zijn eigen rol in de film New Jack City (1991) en zei: ‘Hij speelde Muhammad Ali! Ik speelde Pookie!’ Hij kijkt nu naar eigen zeggen ‘speciaal naar films om Smith slaag te zien krijgen’.

‘Zelfs in animatiefilms ben ik een zebra, hij is een verdomde haai,’ grapte Rock. ‘Ik werd zo hard geraakt dat ik “Summertime” in mijn oren hoorde suizen.’ ‘Summertime’ is een nummer van Smith.

Ondanks de grapjes in zijn show lazen verschillende media er een niet mis te verstane boodschap in. Hij is in zijn ogen de dupe van een ontketende Smith, die huwelijksproblemen heeft (gehad), waar iedereen van weet. ‘Iedereen weet wat er is gebeurd, iedereen weet dat ik niets met die shit te maken heb. Ik heb geen issues. Zij (Smiths vrouw Jada Pinkett Smith, red.) heeft hem veel harder gekwetst dan hij mij’, zei Rock.

Excuses, geen aangifte

Rock was hard voor het gezin van Smith en toonde zich niet echt vergevingsgezind. Toch weigerde hij om zich als slachtoffer te bestempelen. Hij heeft trouwens ook nooit aangifte gedaan.

Vorig jaar overschaduwde het klapincident de Oscarshow, erna werd er nog wekenlang over gebakkeleid. Smith excuseerde zich op sociale media voor zijn ‘onaanvaardbare gedrag’ en liet zich al een aantal keren uit over het betreurenswaardige incident. Rock deed dat tot nu toe nog niet.

De Oscars of Academy Awards worden dit jaar op 12 maart uitgereikt in het Amerikaanse Los Angeles, de timing van de Netflix-livestream is uitgekiend. Naar verluidt zou de streamingdienst Rock 40 miljoen dollar hebben betaald voor twee comedyspecials, die van dit weekend was de tweede. Hij ging voor het grootste deel over andere thema’s, zoals de Britse royals, de Kardashians, abortus, woke, de cancelcultuur en zijn eigen liefdesleven.