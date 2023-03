De volle zee is niet langer het Wilde Westen. Er is een VN-verdrag beklonken dat grote delen van de oceanen beschermt en het gebruik ervan duurzamer moet maken. Ontwikkelingslanden stonden erop te delen in de mariene opbrengst.

Er gingen twee weken onderhandelingen en een ultieme marathonzitting van 37 uur aan vooraf, maar dan steeg er in de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York toch witte rook op. Bijna 170 landen ...