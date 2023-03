Op deze snelwegwerven mag je dit jaar hinder verwachten

Van de Kennedy- tot de Leonardtunnel, van de E313 tussen Wommelgem en Ranst tot het viaduct van Gentbrugge. Om de Oosterweelwerf niet te vergeten. Wegwerkzaamheden zullen ook dit jaar weer voor grote hinder zorgen op Vlaamse snelwegen. In totaal op 46 plaatsen zal er worden gewerkt. En geflitst.

‘We vernieuwen het wegdek, leggen spitsstroken aan en plaatsen geluidsschermen. Zes tunnels worden gerenoveerd en ook aan 24 bruggen en viaducten worden werken uitgevoerd. Op 46 plaatsen langs Vlaamse autowegen worden dit jaar grote werken uitgevoerd. Goed voor een investering van 569 miljoen euro, exclusief de Oosterweelwerken’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

Er zal volgens het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer alles gedaan worden om de hinder maximaal te beperken tijdens wegenwerken. Maar, zo klinkt het, tijdens bepaalde fases zal ernstige hinder onvermijdbaar zijn.

In 2023 wordt de grootste hinder onder meer verwacht bij de vernieuwing van de wandpanelen en de verlichting in de Antwerpse Kennedytunnel, werken die al sinds vorig jaar bezig zijn en nog tot de zomer duren. Er wordt wel enkel ’s avonds en ’s nachts gewerkt. Een weekend in mei wordt de tunnel richting Antwerpen volledig afgesloten, wat voor zware hinder zal zorgen.

Daarnaast zal er ook dit jaar, zowel op Linkeroever als op Rechteroever, hinder zijn door de Oosterweelwerken.

Verder zal je in de provincie Antwerpen dit najaar moeten aanschuiven aan de werken tussen Wommelgem en Ranst waar er twee bruggen over de E313 worden vervangen. En aan de Liefkenshoektunnel (april en in de zomer) waar betonherstellingen gepland zijn.

Snelheidscontroles

Grote hinder wordt ook verwacht bij de herstelling van de brugdekvoegen op de E17 richting Kortrijk aan het viaduct Gentbrugge. Nog in Oost-Vlaanderen zal er hinder zijn bij de herstelling van de wegverharding op de R4 tussen Laarne en Oostakker en bij de sanering van de slingerviaducten aan het knooppunt Zwijnaarde. Die werken starten in april en duren tot het einde van het jaar.

Ook de bouw van twee bruggen over de Brusselse Ring bij Halle (Vlaams-Brabant) en de renovatie van de Leonardtunnel zal niet zonder het nodige fileleed kunnen gebeuren.

Daarnaast zijn er in alle provincies grote werkzaamheden voorzien die ‘matige’ hinder zullen veroorzaken. Of voor een korte termijn. Zo zal de vernieuwing van het wegdek aan het knooppunt Lummen (E313/E314) in het verlengde weekend van 18 tot 21 mei zware hinder veroorzaken.

Meer dan ooit zal er tijdens alle werken op of langs snelwegen aandacht zijn voor de veiligheid van de arbeiders, zegt Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer. Wie de snelheidsbeperking in de werfzones negeert, riskeert een flinke boete. Want er zal gecontroleerd worden met bemande camera’s maar ook met semi-vaste snelheidscamera’s en mobiele trajectcontroles.

Uit cijfers die Vias in 2022 gaf blijkt dat 63 procent van de bestuurders ‘vergeet’ te vertragen bij het passeren van wegenwerken op de snelweg.

Bekijk op de kaartjes hieronder het overzicht van de werven per Vlaamse provincie:

Foto: awv

1. E17/E34/R1: werken Oosterweel Linkeroever (Lantis)

2. R1: werken Oosterweel Rechteroever (Lantis)

3. R1 Kennedytunnel: vernieuwen tunnelverlichting en wandpanelen

4. R2 Tijsmanstunnel: vervangen vluchtdeuren en structureel onderhoud brandleiding

5. E313 t.h.v. Wommelgem: heraanleg brug Wijnegemsteenweg - plaatsen fietsbrug

6. R2 t.h.v. Liefkenshoektunnel: betonherstellingen (n.v. Liefkenshoek)

7. R1 t.h.v. Brechem: renovatiewerken aan de brug over R1

8. A12 richting Antwerpen t.h.v. Stabroek-Hoevenen: verlengen afrit

9. E313 t.h.v. Ranst: vervangen brug Vaartstraat

10. E34 t.h.v. Oelegem: herstelling brugvoegen

11. E40 t.h.v. Erpe-Mere: vervangen spoorbrug en brug Merestraat

12. N49 t.h.v. Assenede: bouw brug Stoepestraat

13. E40/E17 t.h.v. Zwijnaarde: saneren slingerviaducten in de wisselaar

14. E17 richting Gent t.h.v. Lokeren: herstellen brugvoegen

15. E17 richting Kortrijk t.h.v. viaduct Gentbrugge: herstellen brugdekvoegen

16. E40 t.h.v. Drongen: vervangen brug t.h.v. Kloosterstraat

17. R2 Beverentunnel: volledige renovaytie

18. E17 t.h.v. Sint-Niklaas richting Gent, tussen de Pinte en Kruishoutem in beide rijrichtingen en tussen Sint-Niklaas en Waasmunster richting Gent: herstellingen aan de wegverharding

19. E34 tussen Kemzeke en aansluiting R2: herstelling van de wegverharding

20. R4 Laarne - Oostakker richting Eurosilo: herstelling van de wegverharding

Foto: awv

21. R8/A19 te Bissegem/Wevelgem: vernieuwing Trompetaansluiting

22. E17 t.h.v. Kortrijk: aanleg persleiding tussen pompstation en het ‘Ei’

23. E17 t.h.v. Kortrijk: vernieuwen asfalt en plaatsen dynamische signalisatie

24. E403 t.h.v. complex Rumbeke: brugherstelling

25. E40 t.h.v. Oudenburg: vervanging van brugvoegen

26. E314 t.h.v. Boorsem: renovatie viaduct

27. E314 t.h.v. Lummen: renovatie spoorwegbrug

28. E314 t.h.v. Genk: renovatie brug t.h.v. Mispadstraat

29. E313 Beringen- Ham: aanleg spitsstrook

30. E313/E314 t.h.v. knooppunt Lummen: vernieuwing wegverharding

31. E314 tussen Genk-Oost en Genk-Centrum richting Leuven: plaatsing geluidsschermen