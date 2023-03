Reconstructie | De vreemde spurt tussen Lotte Kopecky en haar ploeggenote Vollering; van vermeende scheldwoorden naar ‘blij voor elkaar’

Consternatie alom op de Piazza del Campo in Siena. Ploeggenotes Lotte Kopecky en Demi Vollering hebben net beslag gelegd op de eerste twee plekken in de Strade Bianche, maar wat volgt is geen euforie, maar een heel vreemd moment. Met wat rake woorden en pas na enkele minuten een geforceerde knuffel. ‘Er waren geen afspraken gemaakt’, klinkt het.

De Strade Bianche Donne leverde spektakel op. Alsof het uit een film van Tarantino was, dook er zelfs een paard op dat Demi Vollering even de doorgang versperde. Kopecky schudde in volle finale een krachtige demarrage uit haar benen waar ze toppers als Van Vleuten, Lippert en Uttrup Ludwig achterliet. Ze reed naar haar ploeggenote Vollering en samen dichtten ze het gat op leidster Faulkner. Op de Via Santa Catarina gaan ze – zij het met wat weerwerk van de Amerikaanse die Vollering in de hekken dwingt – Faulkner ook voorbij en stevenen ze met twee op de meet af.

Vollering lijkt zegezeker, maar even voor het opdraaien van de Piazza del Campo wringt Kopecky zich er toch nog voorbij en komt het tot een verwarrende sprint. Beide dames plaatsen een eindjump wat alle twijfels wegneemt: ze wilden allebei winnen. Het komt tot een fotofinish.

Minutenlang duurt het vooraleer de winnares bekend raakt en in die periode ontspint zich een vreemd tafereel. De twee ploeggenotes durven mekaar amper aankijken. Vollering is woedend en roept Kopecky enkele scheldwoorden toe. De winnares van de Omloop het Nieuwsblad zou daarbij ‘kutwijf’ naar haar hoofd geslingerd hebben gekregen. ‘Oh, is dat zo?’, reageert de Nederlandse achteraf verbolgen. ‘Dat zullen dan de eerste emoties geweest zijn en het was waarschijnlijk grappend bedoeld.’ Kopecky zou dit later meteen achter zich laten. ‘Zand erover’, zei ze.

Geforceerde omarming

Na enkele hele rare momenten, komt het toch nog tot een enigszins geforceerde omarming tussen de twee. ‘Ik weet dat je een killer bent, maar hadden we dat niet samen kunnen vieren? Zonde Lotte’, zegt Vollering tegen haar ploeggenote.

Kopecky staat er wat verweesd bij. Ze maakt zich dan maar uit de voeten en rijdt met iemand van de organisatie richting podium. Vollering praat op dat moment met de NOS en lijkt er eigenlijk nog vanuit te gaan dat ze de spurt heeft verloren. ‘Ja, ik vind het jammer want ploeggenote ben je door dik en dun. Ik had het zo niet gedaan, maar misschien denkt de ploeg daar anders over en Lotte ook’, zegt Vollering nog.

Kopecky en Vollering bleven lang in het ongewisse.

Opgeluchte Vollering

Tijdens dat interview sijpelt dan toch door dat Vollering tot winnares is uitgeroepen. ‘Ik ben opgelucht’, reageert de Nederlandse on the spot en ze begint haar team te bedanken. ‘Dit maakt me heel blij natuurlijk. We hebben het goed gedaan als team. De meiden waren heel sterk. Mischa is een paar keer gestorven, Elena en Anna waren heel sterk. We hebben allemaal een geweldige job gedaan. We voerden het plan uit. Ik zou in de ontsnapping gaan en Lotte mocht als ze kon naar mij toespringen. Plots was ze ook bij me en samen gingen we nog dieper om Faulkner bij te benen.’

Vollering mag poseren met de trofee. Foto: AP

Geen afspraken

Vollering krijgt de vraag of er dan geen afspraken gemaakt werden over wie mocht winnen? ‘Neen, ik heb zo’n situatie nog niet vaak meegemaakt. Wel eens met Anna (Van der Breggen, red.) in Luik, maar toen trok zij de sprint voor me aan. Ach, maakt niet uit. Ik dacht dat het duidelijk was dat wie eerst op de slotklim boven komt, die heeft ‘m. Poeh, er gebeurde zo veel vandaag. Ik denk dat ik even op adem moet komen.’

Vollering kan haar tranen niet bedwingen. Ze wordt aangemaand om naar het podium te gaan en rijdt weg van de persmeute.

Knuffels met ploeggenotes

Het volgende tafereel kunnen we u niet meteen meegeven. Zoals dat gebruikelijk is, trekken de rensters die het podium op moeten een tentje in. Toch komen Vollering en Kopecky weer naar buiten als hun teamgenoten er opduiken. Die willen de podiumceremonie meemaken. Vollering knuffelt enkele rensters en ook Kopecky omarmt iemand, maar houdt zich net iets meer afzijdig. Ze lijkt aangedaan.

Vollering knuffelt haar ploegmaats.

De podiumceremonie lijkt ook niet helemaal van harte. Vollering en Kopecky wisselen wel wat blikken en bemoedigende tikken uit, maar opnieuw is het geen euforisch tafereel. Meteen erna komt Kopecky de pers te woord staan. ‘Er waren inderdaad geen afspraken’, zegt ze. ‘Misschien is dat ook het mooiste tussen twee kopvrouwen. Natuurlijk is het leuker om zelf te winnen, maar ik ben niet ontgoocheld. De Strade stond al op mijn palmares. Ik ben blij dat Demi hem nu ook heeft kunnen winnen. Dat de sfeer wat onderkoeld was? Ik dacht ook even “shit, had ik Demi moeten laten winnen?”. Maar 10 minuten later was ik blij voor haar. Zo lang er maar iemand van SD Worx bovenaan staat. Daar gaat het om.’

Van der Breggen knuffelt Kopecky

Ploegleidster Anna van der Breggen komt uiteindelijk toe in de finishzone. Vollering is net vertrokken, maar Kopecky krijgt nog een knuffel van de meervoudige wereldkampioene. ‘Ik ben oprecht blij’, zegt Kopecky tegen Van der Breggen. ‘En toch probeert iedereen me iets in de mond te leggen dat ik niet wil zeggen.’

Van der Breggen bevestigt op haar beurt dat er geen afspraken waren over wie mocht winnen. ‘Pas op 600 meter van de streep kwamen ze bij Faulkner. Toen konden we geen beslissing meer nemen. We gingen ervan uit dat er een van de twee helemaal naar de kloten zou zijn en de andere daardoor zou wegrijden op de laatste klim, maar ze waren allebei zo sterk dat ze samen naar de meet reden. Wat is de kans?’

‘In hun plek had ik onderling gesproken, maar dat hebben ze dus niet gedaan. Ik denk niet dat we dit moeten uitpraten. Lotte zei net zelf dat ze blij is voor Demi. Dat er harde woorden vielen, is ook maar normaal. Dat zijn emoties. Ze zijn allebei in vorm en blij voor mekaar.’