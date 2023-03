‘Close’ kaapt zeven prijzen weg op de Magritte du Cinéma

De film Close van Lukas Dhont is zaterdagavond in Brussel met zeven prijzen gaan lopen op de uitreiking van de Magritte du Cinéma, de Franstalige filmprijzen.

Close kon zeven van de tien nominaties verzilveren en won de Magritte voor beste Vlaamse film, beste scenario (Dhont en Angelo Tijssens), beste cinematografie en beste decor. Hoofdrolspeler Eden Dambrine werd bekroond als beste jong mannelijk talent, Emilie Dequenne won beste vrouwelijke bijrol en Igor Van Dessel beste mannelijke bijrol.

Nobody has to know van Bouli Lanners werd uitgeroepen tot beste film, hijzelf won ook de Magritte voor beste regisseur én beste acteur voor zijn rol in La nuit du 12. Die film werd ook bekroond als beste buitenlandse productie.

Virginie Efira won de Magritte voor beste actrice voor haar rol inRevoir Paris, een film over een aanslag in een Parijse brasserie, waarvoor ze ook bij de Césars al werd bekroond.

Rien à foutre was genomineerd in negen categorieën, en verzamelde met beste debuut, beste kostuums en beste montage uiteindelijk drie Magrittes. Rebel werd bekroond met de Magritte voor beste originele muziek.