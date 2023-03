Marianne Williamson eerste uitdager voor Joe Biden als presidentskandidaat

Marianne Williamson, een succesvol auteur van zelfhulpboeken, heeft zich kandidaat gesteld voor de race naar het Witte Huis. Als Democrate zal ze het in de primaries hoogstwaarschijnlijk opnemen tegen huidig president Joe Biden.

Vier jaar geleden was de nu 70-jarige Marianne Williamson ook al eens presidentskandidaat voor de Democraten, maar zonder veel succes. Ze trok zich al snel terug uit de race naar het Witte Huis. Daarna steunde ze eerst Andrew Yang en later Bernie Sanders in de voorrondes.

Williamson, die een tiental boeken schreef en als spirituele adviseur vaak te gast is bij Oprah Winfrey, hield zaterdag een speech voor haar aanhangers in Washington, waarbij ze uithaalde naar de huidige politieke klasse. Die is volgens haar ‘resistent voor verandering en gecorrumpeerd door multinationals’.

Biden zelf zei vorige week dat hij van plan is zich opnieuw kandidaat te stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024, maar geen haast had om zijn kandidatuur officieel aan te kondigen. ‘Er zijn te veel andere dingen die we op korte termijn moeten afronden voordat ik campagne ga voeren’, klonk het toen.

De Republikeinen hebben intussen al drie kandidaten: oud-president Donald Trump, Nikki Haley en Vivek Ramaswamy. Verwacht wordt dat ook Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, zich kandidaat zal stellen. Hij zou ook de meeste kansen maken om uiteindelijk de nominatie in de wacht te slepen.