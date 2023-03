Man belandt in Schelde na feestje in Waagnatie, zoekactie na anderhalf uur stopgezet

Een 32-jarige man is vrijdagnacht in de Schelde beland na een feestje in de Waagnatie. De hulpdiensten probeerden hem nog te redden, maar door de sterke stroming dreef de man snel af. De zoekactie werd na anderhalf uur stopgezet, mogelijk is de man overleden.

De Antwerpse politie kreeg rond 4.45 uur een oproep vanop de Rijnkaai. In de Waagnatie liep op dat moment het technofeestje Hard Harder Hardst stilaan op zijn laatste benen. ‘Een man, vermoedelijk onder de invloed van drugs, was de controle over zichzelf verloren’, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. ‘Hij had zich ontkleed, ging op de grond liggen en gooide met bijvoorbeeld hekken.’

Op een gegeven moment belandde de man in de Schelde. Verschillende omstaanders probeerden hem te redden door een lange stok aan te reiken en een reddingsboei in het water te gooien. ‘De eerste interventieploeg ter plaatse nam de stok over, maar door de sterke stroming en de getijenwissel dreef de man snel af’, aldus Bruyns.

Brandweer Zone Antwerpen kwam ter plaatse voor een redding te water en het scheepvaartverkeer werd stilgelegd. ‘Bij dergelijke reddingsactie is het eerste uur zeer belangrijk, zeker op een onvoorspelbare rivier als de Schelde’, legt brandweerwoordvoerder Kristof Geens uit. ‘We hebben ruim en breed gezocht, maar het slachtoffer helaas niet meer aangetroffen. Na anderhalf uur werd de zoekactie stopgezet.’

Het lichaam van het slachtoffer, de 32-jarige Kristof C. uit West-Vlaanderen, is nog niet aangetroffen. ‘De familie en zijn aanwezige vrienden krijgen slachtofferzorg aangeboden’, zegt de politie.

Drugsgebruik

De organisatie van Hard Harder Hardst betreurt het incident enorm. ‘We zijn meteen nagegaan wat er zich precies heeft afgespeeld. Al snel bleek dat de security en wij als organisatie helaas alles gedaan hebben wat mogelijk was. Wat niet wegneemt dat we enorm hard betreuren wat er vrijdagnacht gebeurd is’, zegt Shauny Cuypers, die samen met haar vriend het event organiseerde.

‘Bij Hard Harder Hardst hebben we een antidrugsbeleid. In de toekomst willen we hier vanzelfsprekend nog meer op inzetten, al kunnen we als organisatie natuurlijk nooit volledig voorkomen dat bezoekers verdovende middelen gebruiken,’ aldus Cuypers.

Volgens een van de aanwezige feestvierders liep het vrijdag wel de spuigaten uit wat betreft het drugsgebruik. ‘Technofeestjes worden vaak in een adem met drugs genoemd, maar er zijn toch serieuze verschillen onderling. En vrijdagavond was het extreem’, vertelt de man anoniem. ‘De naam van het event zegt het ook zelf. Het begint hard en gaat steeds harder. Helaas niet alleen qua muziek. Ik zag mensen de vingers in de keel steken bij anderen en in de toiletten stond volk dat alle kleuren van de regenboog had.’