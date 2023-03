Max Verstappen verovert polepositie GP van Bahrein, Fernando Alonso vijfde voor Aston Martin

Tweevoudig F1-kampioen Max Verstappen was tijdens de eerste kwalificatie van het nieuwe F1-seizoen meteen op de afspraak. De Nederlander veroverde de polepositie voor de GP van Bahrein. Teamgenoot Sergio Perez maakte er een eerste startrij voor Red Bull van, voor het Ferrari-duo dat op de tweede startrij aan de race zal beginnen. Fernando Alonso reed zich in de Aston Martin naar een indrukwekkende vijfde plaats op de grid.

Om 16 uur Belgische tijd ging het licht op groen en kon de eerste kwalificatie voor het nieuwe F1-seizoen van start gaan. Fernando Alonso en Aston Martin hadden zich na een indrukwekkende performance tijdens de oefensessies opgeworpen als medefavoriet, naast Red Bull en Ferrari.

Bij Ferrari liep het tijdens de eerste poging echter al meteen mis. Leclerc verremde zich nadat er eerder al op het rechte stuk een stuk van Leclerc zijn Ferrari was weggevlogen. Het zorgde meteen ook voor een rode vlag.

Uiteindelijk was Carlos Sainz tijdens Q1 de snelste, op minder dan een tiende gevolgd door George Russell in de Mercedes en Charles Leclerc. Alonso en Stroll vonden we in de Aston Martin terug op de plaatsen vier en vijf, een verrassende Nico Hulkenberg op de zesde plaats terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met de zevende tijd. Voor de tweede Nederlander Nyck de Vries zat de kwalificatie er al meteen op.

Tijdens Q2 zagen we na de eerste snelle run Max Verstappen en Sergio Perez bovenaan staan. De twee Red Bull-rijders kwamen aan het einde van Q2 niet meer de baan op waardoor Charles Leclerc in de Ferrari uiteindelijk de snelste tijd liet noteren. Leclerc, Verstappen, Russell, Hamilton en Sainz bevinden zich binnen ongeveer twee tienden van elkaar. De voorbode van een spannende strijd om de pole in Q3.

In Q3, wanneer er om de pole werd gestreden, zagen we Max Verstappen tijdens de eerste snelle run de voorlopig snelste tijd laten noteren. Charles Leclerc was in de Ferrari slechts een tiende trager op P2. We leken op weg naar een spannende strijd tussen beide heren maar plots zagen we Leclerc uit de wagen stappen. Geen tweede ultieme snelle run dus voor Leclerc.

Tijdens de ultieme snelle run verbeterde Verstappen zijn tijd nog eens met bijna twee tienden en dat was nodig want ook teamgenoot Sergio Perez verbeterde zijn tijd. Max Verstappen veroverde echter de polepositie, voor Perez en het Ferrari-duo Charles Leclerc en Carlos Sainz dat van op de tweede startrij zal vertrekken. Fernando Alonso kwalificeerde zich in de Aston Martin op een knappe vijfde plaats.