Terwijl Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe nog tijd nodig hebben, biedt Tom Pidcock zich voor het eerst als volwaardige challenger aan voor Wout van Aert dit voorjaar. In de Strade Bianche opende de Brit op eclatante wijze zijn klassieke palmares.

Hoort hij erbij of hoort hij er niet bij? Moet hij bij de ‘groten’ worden ingedeeld of in de categorie daar net onder? Als de naam Tom Pidcock viel in aanloop naar het klassieke voorjaar, werd er vaak ...