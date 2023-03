Bart Swings pakt wereldtitel op massastart

Bart Swings is in het Nederlandse Heerenveen wereldkampioen geworden op de massastart na een indrukwekkende race.

De 32-jarige Leuvenaar kroonde zich na een schitterende finale voor het eerst in zijn carrière tot wereldkampioen op de massastart. Swings mag zich nu regerend Europees, olympisch en wereldkampioen noemen. Hij won dit jaar ook voor de vijfde keer in zijn carrière de wereldbeker in zijn favoriete schaatsonderdeel.

Swings reed de hele race attent mee voorin, liet zich nooit opjagen en pakte uit met een fenomenale slotronde. Onze landgenoot nam nog voor de bel ging de leiding en legde zo’n waanzinnig tempo op dat niemand nog over de olympisch kampioen geraakt. Het zilver was voor de Nederlander Bart Hoolwerf , de Italiaan Andrea Giovannini pakte brons.

‘Ik was van plan om op tijd aan te gaan’, zei Swings. ‘Thialf is een snelle baan en ik wou het niet op de sprint spelen. Ik had veel stress, maar het is goedgekomen.’

Donderdagavond veroverde Swings brons op de 5.000 meter. Dat was zijn tweede medaille op een WK afstanden, nadat Swings in 2021 (ook in Heerenveen) derde werd in de massastart.

Zondag schaatst Swings nog de 1.500 meter en 10.000 meter.

