Bus met kinderen stort in ravijn in Frankrijk: 14 gewonden, onder wie twee in kritieke toestand

Een bus met 40 lagereschoolkinderen is ter hoogte van Isère van de weg geraakt. De bus stortte een ravijn in. Er vielen 14 gewonden, waarvan twee volwassenen in kritieke toestand verkeren. De bus keerde terug van een skivakantie.

Het ongeval deed zich zaterdag voor om 8.45 uur op de N85, de zogenaamde Route Napoléon. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk, maar op beelden van de plaatselijke krant Dauphiné Libéré is te zien hoe de bus in een ravijn beland is nadat hij van de weg ging.

De bus had 46 inzittenden, waaronder zes volwassenen. Een begeleider en de buschauffeur verkeren in kritieke toestand. Dat meldt de prefectuur. De ongedeerde kinderen en volwassenen worden opgevangen in een school. 90 brandweermannen en de civiele bescherming zijn ter plaatste gekomen om hulp te bieden.

De groep keerde terug van een skivakantie naar het station van Grenoble, waar ze de trein zouden nemen naar huis in Sceaux (Hauts-de-Seine).