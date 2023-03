Iraanse verzetsbeweging: ‘We blijven ons verzetten, vele levens zijn in gevaar’

De Iraanse verzetsbeweging NCRI reageert op de beslissing van het Grondwettelijk Hof om de schorsing van de Irandeal niet definitief te maken. ‘Indien we worden gecontacteerd in het kader van een mogelijke overbrenging van Assadi en Vandecasteele, zullen wij naar de rechtbank van eerste aanleg stappen.’

Nu de rechters van het Grondwettelijk Hof de schorsing van het overbrengingsverdrag tussen ons land en Iran vrijdagavond niet definitief maakten, is er opnieuw een opening om Olivier Vandecasteele uit de Iraanse cel te krijgen. Althans, indien het Iraanse regime daarmee akkoord gaat, en dat zou impliceren dat Assadi wordt vrijgelaten. De Iraanse diplomaat Assadollah Assadi werd door een Antwerpse rechtbank veroordeeld tot twintig jaar cel omdat hij een (verijdelde) aanslag plande op een grote bijeenkomst van NCRI in Parijs in 2018.

Er is een belangrijke voorwaarde voor die overbrenging: alle partijen die zich als slachtoffer identificeren genieten ‘een bescherming van hun recht op leven’. Zij kunnen naar de rechtbank van eerste aanleg stappen om een overbrenging aan te vechten als dat recht volgens hen bedreigd is. NCRI vreest dat Assadi bij een terugkeer naar Iran niet alleen een heldenonthaal zou wachten, maar ook dat hij opnieuw ingeschakeld zou kunnen worden in activiteiten tegen NCRI. De ‘bescherming van het recht op leven’ zou daarmee bedreigd zijn.

De Iraanse verzetsbeweging NCRI reageert stellig op de beslissing van het Hof: indien NCRI wordt gecontacteerd in het kader van een mogelijke overbrenging, zullen zij naar de rechtbank van eerste aanleg stappen. Dat zegt Shahin Gobadi in een reactie aan De Standaard.

‘Als Assadi wordt teruggestuurd, dan is dit een precedent: zelfs bij een veroordeling kan Iran een deal maken om hun terrorist terug te krijgen. Als signaal naar het terrorisme in Iran kan dat tellen. We hebben alle sympathie voor Vandecasteele en zijn familie. Wij begrijpen hun verdriet, want wij zijn ook slachtoffer, wij zijn ook mensen verloren. Maar als het Iraanse regime terrorisme als een overheidstool blijft gebruiken en gijzelaars daarbij als pasmunt om terroristen te beschermen, dan zijn vele levens bedreigd. Ervaring leert dat voor elke gijzelaar die ze vrijlaten, ze er twee nieuwe nemen. We hebben er geen probleem mee dat Assadi wordt vrijgelaten indien het Iraanse regime aan UN wil beloven dat het Vandecasteele en alle andere Europese gijzelaars vrijlaat, én dat ze geen terroristische aanslagen meer zullen plegen in Europa. Europa moet hierin een eengemaakte stem opnemen.’

NCRI werd tot op heden nog niet gecontacteerd in deze zaak in het kader van een mogelijke overbrenging.