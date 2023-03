Trudeau zet ‘misverstand’ over legalisering cocaïneverkoop recht

Canadese bedrijven mogen niet zomaar drugs produceren en verkopen. Justin Trudeau grijpt in nadat een biomedisch bedrijf had beweerd dat de deur naar commercialisering van harddrugs voor hen openstond.

De Canadese premier Justin Trudeau verslikte zich in zijn koffie, toen hij de aankondiging van het biomedische bedrijf Adastra las. Het bedrijf beweerde dat het van de Canadese gezondheidsinstanties toestemming had gekregen om legaal cocaïne te produceren. Niet alleen dat. Het zou ook ‘evalueren hoe de commercialisering van deze stof past in ons bedrijfsmodel’. Adastra kwam al snel met een rechtzetting: het bedrijf zou in geen geval cocabladeren, psilocybine (een hallucinogene stof, red.) of cocaïne verkopen op de open markt.

De gezondheidsdiensten hebben contact opgenomen met het bedrijf om de ‘zeer strikte voorwaarden’ van de vergunning opnieuw te overlopen. Het bedrijf mag produceren en verkopen, maar alleen onder zeer strikte voorwaarden en aan vergunningshouders, zoals apotheken en bepaald ziekenhuispersoneel. De drugs mogen enkel gebruikt worden voor medicinale of onderzoeksdoeleinden.

Politiek moest er aan schadebeperking gedaan worden. Trudeau heeft het over een ‘misverstand’ en valt zijn collega, de premier van British Columbia, bij. Die had als eerste zijn ongenoegen geuit, want al snel werd de link gelegd tussen de vergunningen en het proefproject omtrent decriminalisering dat dit jaar wordt uitgerold in zijn provincie. B.C. kampt met een zware verslavingsproblematiek. Daarom wordt drugsbezit tot 2,5 gram niet meer strafrechtelijk vervolgd. Met het project hoopt de lokale overheid het stigma rond drugsgebruik weg te nemen, zodat verslaafden eerder hulp zoeken.

Eby benadrukte dat de vergunning voor het farmabedrijf ‘geen deel uitmaakt van dit project’. Destijds benadrukten de lokale autoriteiten al dat ‘decriminalisering’ niet hetzelfde is als ‘legalisering’. Trudeau zei vrijdag dat hij de ‘verbazing’ van zijn collega deelt. Volgens de Canadese premier is het commercialiseren van gelegaliseerde drugs als cocaïne ‘geen piste die de regering wenst te bewandelen’.

Vrijdag maakte nog een ander biomedisch bedrijf bekend dat het een vergunning heeft gekregen. Sunshine Labs zei er wel meteen bij dat de verkoop van ‘deze substanties’ alleen onder zeer strenge voorwaarden zal plaatsvinden.