Broeders (polsstokspringen) en Hendrix (3.000 meter) naar finale

Polsstokspringer Ben Broeders en afstandsloper Robin Hendrix hebben zich op het EK indooratletiek geplaatst voor de finale. Ook hordenloopster Anne Zagré gaat naar de volgende ronde, de halve finale in haar geval.

Bij afwezigheid van fenomeen Armand Duplantis schuift polsstokspringer Ben Broeders een plaatsje op in de pikorde van de kanshebbers op medailles in het polsstokspringen. Broeders barst van het vertrouwen. Met een persoonlijk record van 5,82 meter verbaasde hij op het BK door de lat op 5,90 te laten leggen. Het lukte niet, maar het zegt veel.

Toch was het in Istanbul even schrikken toen Broeders miste op 5,65 meter. Maar bij de tweede poging ging het wel goed, en 5,75 meter haalde hij bij zijn eerste poging. De finale was daarmee binnen.

Een tweede Belg die zondag naar de finale mag, is Robin Hendrix op de 3.000 meter. Hij finishte als zevende in zijn reeks, maar zijn tijd was ruim voldoende. Dat was niet het geval voor John Heymans, ook zevende in zijn reeks, maar zowat zes seconden trager.

Goed nieuws ook van hordenloopster Anne Zagré. Zij mag naar de halve finales op haar nummer, al was het nipt. Ze was niet bij de eerste drie in haar reeks, wat een rechtstreeks ticket zou hebben opgeleverd, maar haar tijd volstond om te worden opgevist.