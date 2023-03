Russisch minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan tijdens een panelgesprek op de G20, die momenteel in New Delhi plaatsvindt. Na een vraag over de Russische energie stelt Lavrov dat de oorlog ‘tegen hen gelanceerd werd’. De uitspraak werkte duidelijk in op de lachspieren van de aanwezige diplomaten en collega-ministers.