Reggae is springlevend met Kabaka Pyramid

Grammy-winnaar Kabaka Pyramid demonstreerde vrijdagavond in Gent waarom hij de nieuwe vaandeldrager van de reggae is. Het Belgische Camel’s Drop toonde zich een waardige support act.

Toen de witte Amerikaanse band SOJA (Soldiers of Jah Army) in 2022 jaar de Grammy voor beste reggaealbum won, leidde dat tot verhitte discussies over culturele toe-eigening en de staat van de popmuziek in het geboorteland van de reggae, Jamaica. Het heeft allicht een rol gespeeld bij de beslissing om de trofee dit jaar toe te wijzen aan de ‘authentieke’ Jamaicaanse artiest Kabaka Pyramid (Keron Salmon). Ook al opereert die onder de vleugels van de invloedrijke Marley-familie, in het bijzonder Damian, die precies weet hoe hij de sound, de vibes en de beeldtaal van Jamaica een internationale dimensie kan geven. Dat zie je in de coole, sfeervolle video’s van Kabaka en dat hoor je in de slimme mash-ups van klassieke reggae- en dancehall riddims met grime- en hiphopbeats.

Maar dat doet allemaal niets af aan het talent van deze man als zanger (of eerder singjay, zoals deze stijl weleens genoemd wordt) en vooral als tekstschrijver. Zijn verhalen reiken van militante historische en maatschappelijke beschouwingen (‘Can’t breathe’) tot liefdesbetuigingen en geloofsbelijdenissen. Weinig artiesten weten de levensstijl en de denkwereld van de rasta’s zo helder en poëtisch onder woorden te brengen. Kabaka Pyramid doet dat allemaal in kleurrijk Jamaicaans patois, maar hij blijft wel verstaanbaar. En van de vele rijmen en woordspelletjes is het hoe dan ook genieten.

Kabaka Pyramid slaat zijn vleugels uit met de hulp van de Marley-clan. Foto: Jules Stallaerts

Ook live is Kabaka Pyramid intussen uitgegroeid tot een van de sterkhouders van de nieuwe reggae. In 2016 maakte hij al indruk op Reggae Geel, later op Couleur Café, met een hoogst energieke band, Bebble Rockers. Die schitterde in Gent niet alleen in de nieuwe nummers, met vorstelijke synths en gitaarsolo’s, maar transformeerde ook een resem reggae hits uit het verleden tot eigentijdse feestnummers, opgesmukt met pompende ragga beats. Meezingen en mee zwaaien: je verwacht het niet op een concert van deze rootsman maar het kostte hem geen enkele moeite om de zaal vanaf de eerste minuut mee te krijgen.

Met een lang uitgerekte sample en twee covers van Peter Tosh (‘Get up, stand up’, ‘Mystic Man’) betoonde Kabaka Pyramid eer aan zijn grote voorbeeld, een zanger die net als hij de revolutie durfde preken en respect vroeg voor Rastafari. We hoorden ook de stemmen van andere vocalisten met wie hij heeft samengewerkt (Stephen Marley, Buju Banton…), hoewel die soms wat overdadig in de mix werden gegooid. Maar ze getuigen wel van de status die Kabaka Pyramid intussen geniet in de reggae.

Zowat de enige volwaardige Belgische reggaeband van het moment is Camel’s Drop, met in hun rangen een oudgediende van The Skyblasters (toaster Prince Far Out), een uitstekende zanger/rapper en een zangeres. Ook zij putten uit de rijke historie van het genre voor een set vol herkenbare ritmes en liedjes, de geslaagde openingsact van wat eigenlijk het twintigste verjaardagsfeest was van de gerenommeerde Gentse soundsystem Pirate’s Crew. Om maar te zeggen dat reggae nog niet dood is in dit land.

Kabaka Pyramid, gezien op 3/3 in Vooruit, Gent. Album ‘The Kalling’ kwam uit op 30 september 2022.