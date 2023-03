Grijze start van het weekend met kans op buien

Zaterdag wordt het meestal grijs met soms wat lichte regen of motregen. De maxima liggen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 6 tot 8 graden elders. Dat meldt het KMI.

Ook in de avond en de nacht blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met vooral in de tweede helft van de nacht vanuit het noorden kans op soms wat lichte (winterse) neerslag. In de Ardennen gaat het lichtjes sneeuwen.

Zondag wordt het zwaarbewolkt en vallen er gedurende de hele dag enkele winterse buien, sneeuwbuien in de Ardennen. Vooral in de namiddag kunnen er wat bredere opklaringen voorkomen. De maxima liggen rond het vriespunt in de Hoge Venen en tussen 4 en 7 graden in Laag-België.

Maandag verandert er weinig en is het wisselend tot zwaarbewolkt met vanaf de Noordzee enkele buien. In Hoog-België is er ‘s ochtends kans op aanvriezende mist met in de loop van de dag af en toe een winterse bui.

Dinsdag trekt er een lagedrukgebied over onze regio. Er valt daarbij regen in Laag- en Midden-België en (smeltende) sneeuw in Hoog-België. Op het einde van de dag daalt het kwik en kunnen er ook winterse buien in Laag- en Midden-België vallen. Tijdens de nacht naar woensdag komen er brede opklaringen en kunnen er ijsplekken ontstaan.

Woensdag blijft het wisselend tot zwaarbewolkt met nog steeds grote kans op (winterse) neerslag. De maxima liggen tussen -1 en 4 graden.