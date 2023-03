Nieuwe huisbazen van Israël willen Palestijnen ‘hoop ontnemen’

Vierhonderd Israëlische kolonisten raasden vorige zondag urenlang met brandbommen door het Palestijnse dorp Hawara, als ‘wraak’ voor de dood van twee jonge kolonisten eerder op de dag. Tientallen huizen en auto’s werden in brand gestoken, een Palestijnse burger werd doodgeschoten, ruim honderd burgers raakten ­gewond. Enkele uren voor die raid likete de minister van Financiën van de staat Israël, Bezalel Smotrich, de Twitter-oproep ‘om Hawara vandaag van de kaart te vegen’.

Na ophef in binnen- en buitenland verduidelijkte Smotrich woensdag op een ­financiële conferentie waarom hij de oproep had geliket. ‘Omdat ik vind dat het dorp Hawara van de kaart moet worden ­geveegd’, zei hij. Wel vindt hij niet dat ‘privépersonen’, in dit geval de georganiseerde kolonistenbeweging waartoe hijzelf ­behoort, het dorp met de grond moeten ­gelijkmaken. ‘De staat Israël zou dat moeten doen’, zei Smotrich.

In Washington reageerde de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, met de woorden ‘onverantwoord, walgelijk en weerzinwekkend’. Alleen zit Bezalel Smotrich (43) sinds 29 december wel stevig mee aan de knoppen van Israël, dus het toekomstige van de kaart vegen van Palestijnse dorpen kan hij mee bepalen. Niet alleen is hij minister van Financiën, hij kreeg op eigen aandringen ook de ‘burgerlijk administratie’ in de bezette Palestijnse gebieden toegewezen.

‘Historisch recht’

Smotrich beslist zo mee over de Israëlische kolonies daar – die illegaal zijn volgens internationaal recht, en een immer groeiende struikelsteen voor elk mogelijk akkoord met de Palestijnen. Als leider van de Religieuze Zionisten, een religieuze en ultranationalistische partij, draagt Smotrich zelf­verzekerd een gevoel van Joods-Israëlische ­suprematie uit. Hij woont zelf, met zijn vrouw en zes kinderen, in zo’n Israëlische kolonie op de Westoever.

Een lang portret in de krant Haaretz uit het jaar 2016, waarvoor toenmalig parlementslid Smotrich een reeks interviews gaf, helpt zijn ideologie beter te doorgronden. Voor Smotrich is ‘heel Israël’, waartoe hij ook de bezette Palestijnse gebieden rekent, een ‘goddelijke belofte en ons historisch recht’. Natuurlijk weet hij ook dat er 2,5 miljoen Palestijnen wonen in die gebieden, en nog eens 2 miljoen in Gaza, maar die wil ‘hij helpen om te vertrekken’.

Wat met diegenen die thuis willen blijven? ‘Wie niet wil vertrekken, zal ofwel het gezag van de Joodse staat erkennen – dan kan hij blijven.’ En Palestijnen die dat niet willen doen? ‘Ofwel schiet ik ze neer, of ik steek ze in de cel, of ik deporteer ze.’ De beste tactiek, aldus Smotrich, is de Palestijnen ‘elke hoop te ontnemen’. ‘Als ze geen hoop of visie meer hebben, zullen ze vertrekken’, zei hij.

Uitgebrande auto’s in Hawara, afgelopen maandag. AP

Opmerkelijk genoeg klonk de Bezalel Smotrich van 2016 nog enigszins gematigder dan diegene die nu Hawara ‘van de kaart wil vegen’. Smotrich is advocaat van opleiding en heeft een grotere voorliefde voor verfijnde juridische argumenten dan voor straatgeweld. Alleen lijkt hij, nu zijn partij een stevige machtspositie heeft in de regering-Netanyahu, van de theorie naar de praktijk te zijn overgesprongen. De hoop ontnemen, dat moet gebeuren nu Smotrich de instrumenten van de staat mee in handen heeft.

Dus riep hij onlangs, na een Palestijnse aanslag op kolonisten, het leger op ‘de terreursteden zonder genade te bestoken met tanks en helikopters’. Israël moet zich zo gedragen dat ‘duidelijk wordt dat de huisbaas door het lint gaat’. Smotrich en zijn politieke kompaan Itamar Ben-Gvir noemen zichzelf graag de ‘huisbazen’ in Israël.

Wie niet op zijn lijn zit, kan op weinig begrip rekenen. Dat geldt niet alleen voor Palestijnen die nog hoop hebben, maar ook voor seculiere Joden en voor christenen, om over ‘beestenparades’ onder ­regenboogvlaggen nog te zwijgen. ‘Kijk, ik heb een broer die seculier is’, zei Smotrich daarover in Haaretz in 2016. ‘Ik hou van hem en hij is mijn beste vriend, maar ik aanvaard hem niet. “Broer, je bent fout en leidt een leven vol leugens”, zeg ik hem.’

Voor gelovige maar liberale Joden geldt voor Smotrich hetzelfde. ‘Het grote verschil tussen hen en mij is dat ik geloof in absolute waarheden.’ Wie dat absolute ­orthodoxe geloof niet deelt, kan Smotrich niet ‘accepteren’. ‘Ik kan hen geen legitimiteit geven, want in mijn ogen zijn ze een leugen. Net zoals ik het christendom niet kan legitimeren’, aldus Smotrich.

Stokebrand

Waar mensenrechtenorganisaties al decennia zware kritiek hebben op de aanhoudende schendingen van de Palestijnse mensenrechten door Israël, vinden Smotrich en zijn Religieuze Zionisten juist dat de staat Israël nooit ver genoeg is gegaan. Meer nog, in hun ogen stond de eigen overheid hun messianistische visie in de weg. Smotrich werd zelf in 2005 drie weken ­gevangengehouden door de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet, die hem ervan verdacht brandaanslagen te willen plegen.

Met sommige fundamenten van zionistisch Israël, zoals de verplichte legerdienst, hebben ze persoonlijk zelfs weinig op. Hele generaties Israëlische politici waren generaals of vochten in elite-eenheden, tot huidig premier Benjamin Netanyahu (73) toe. Smotrich kreeg als milicien een secretarisbaan bij de generale staf. Daarmee deed hij toch beter dan zijn medehuisbaas Itamar Ben-Gvir, die door het leger werd geweigerd omdat hij ‘te extremistisch’ was.

Net als Smotrich is Ben-Gvir advocaat, al reed hij een ander parcours en hanteert hij een andere stijl dan de huidige minister van Financiën. Ben-Gvir groeide op in een buitenwijk van Jeruzalem, waar hij ‘radicaliseerde’ op zijn veertiende, tijdens de Eerste Intifada. Hij werd een voorman in de jeugdafdeling van de extremistische partij Kach, die uit het parlement werd verbannen. Pas in 2019 verwijderde Ben-Gvir, om electorale redenen, een foto van Kach-aanhanger Baruch Goldstein uit zijn huiskamer. In 1994 schoot Goldstein 29 biddende Palestijnen dood in Hebron.

Voormalige medewerkers vertelden onlangs, in het magazine The New Yorker, hoe Ben-Gvir behalve advocaat voor Israëlische extremisten ook altijd een soort fixer was voor radicale campagnes. Hij betaalde jongeren in Jeruzalem om radicale graffiti te spuiten, een soort voorloper van zijn huidige voorliefde voor Tiktok-posts. Ben-Gvir wil altijd nadrukkelijk aanwezig zijn, als stokebrand en luidste schreeuwer, en herhaaldelijk zwaaide hij met zijn pistool in het openbaar.

Minstens acht keer werd hij veroordeeld, onder meer wegens racisme. Om zijn strafblad af te drukken ‘moesten we de inkt van de printer vervangen’, zei een oud-agent van de Shin Bet aan The New Yorker. Sinds eind december is Ben-Gvir minister van Nationale Veiligheid in Israël. Hij is zo onder meer bevoegd voor de politie.

Fatale klap

Het is geen wonder dat Israël vandaag in een soort revolutionaire fase lijkt te zitten. In hoog tempo is de coalitie bezig met wetgevend werk om het Hooggerechtshof monddood te maken, nieuwe kolonies in bezet gebied te legaliseren, de bevoegd­heden van religieuze rechtbanken uit te breiden. Honderdduizenden Israëliërs ­komen tegen dat alles op straat, het regent waarschuwingen uit hoge kringen, onder meer over een mogelijke val van de economie.

De voorzitster van het Hooggerechtshof, Esther Hayut, waarschuwde voor een ‘fatale klap voor de Israëlische democratie’. De generaal die het Israëlische leger leidt op de Westoever, Yehuda Fuchs, noemde de raid op Hawara van vorige zondag zelfs ­onomwonden een ‘pogrom’ met als doel ‘terreur te zaaien’. ‘We waren niet voor­bereid op zoveel mensen, de schaal van het geweld dat ze gebruikten en de planning die erin kroop’, zei Fuchs.