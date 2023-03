Toblerone verliest Matterhorn

Omdat de chocolade van Toblerone vanaf juli ook in Slovakije gemaakt zal worden, mag de Zwitserse trots Matterhorn de wikkel niet meer sieren.

We mogen het woord iconisch niet te vaak gebruiken. Maar voor chocoladeliefhebbers is het etiket van Toblerone dat wel.

De Zwitserse pers meldde vrijdag dat het merk een ander logo moet krijgen, omdat Toblerone voortaan ook chocolade zal maken in Slovakije. In plaats van de beroemde Matterhorn zal er op de windel een meer ‘generieke berg’ komen, schrijft de Aargauer Zeitung niet zonder droefenis.

De wetgeving voor nationale symbolen in marketing is in Zwitserland sowieso vrij streng. Wil je als producent het label ‘Swiss made’ claimen, dan moet 80 procent van de grondstoffen voor je product uit Zwitserland ­komen. Ook het grootste deel van de productie moet in het ­Alpenland zelf gebeuren.

Uitzonderingen zijn er alleen voor grondstoffen die in Zwitserland niet ­voorkomen, zoals cacao, weet persagentschap Bloomberg.

Of dat ook het einde betekent voor de beer van Berner Oberland, die je met wat goede wil in de berg kunt onderscheiden, is nog niet duidelijk.