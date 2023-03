Amerikaans museum wil af van Marilyn Monroe voor de deur

Actievoerders eisen dat een beeld van Marilyn Monroe voor het kunstmuseum van Palm Springs verwijderd wordt.

Het zeven meter hoge standbeeld van Marilyn Monroe is een doorn in het oog van museumdirecteur Louis Grachos. Hij vindt dat de afbeelding van de beroemde scène met de opvliegende rok uit de film The seven year itch een verkeerd signaal geeft. ‘Onrespectvol’ en ‘vrouwonvriendelijk’, oordeelt hij. Medestanders hebben zich verenigd in de actiegroep Crema (Committee to Relocate Marilyn). Een rechtszaak tegen de plaatsing van het beeld werd verworpen, maar Art News vernam dat de zaak in hoger beroep behandeld zal worden.

Het kitscherige standbeeld is van Seward Johnson en stond van 2012 tot 2014 al eens in de Californische stad. Het reisde daarna door Amerika en trekt steeds veel toeristen aan. Het werd om die reden in 2020 aangekocht door de dienst toerisme van Palm Springs. De gemeenteraad besliste dat het minstens drie jaar tegenover het museum mocht staan.

Critici vinden het beeld vooral ongepast en onrespectvol tegenover de vrouw en artiest die Monroe was, maar om het weg te krijgen, voeren de advocaten een andere reden aan. Het standbeeld sluit het verkeer in de straat af, wat volgens hen een onrechtmatige ingreep is van de stad. De stad mag dat tijdelijk doen, bijvoorbeeld voor buurtfeesten, maar met een semipermanente kunstinstallatie zou het bestuur zijn boekje te buiten gaan.

Een petitie, getiteld Stop the misogynist #MeTooMarilyn statue in Palm Springs, haalde eerder al 41.959 handtekeningen op.