Rani Rosius en Delphine Nkansa vierde en zesde in EK-finale de 60 meter

Er is dus meer dan onze meerkampsters op het EK indooratletiek. Rani Rosius en Delphine Nkansa hebben een vierde en een zesde plaats behaald op de 60 meter.

De tweede dag van het EK indooratletiek was een topdag voor de Belgen. Er was niet alleen de vijfkamp, maar ook de spurters deden het bijzonder goed.

Rani Rosius snelde in de eerste reeks op de 60 meter al naar 7.22, slechts twee honderdsten boven haar persoonlijk record van vorige maand in Gent (7.20), naar de tweede plaats, wat haar rechtstreekse kwalificatie voor de halve finales opleverde. Nkansa leverde in de vierde reeks zowat een exacte kopie van Rosius af. Ook zij sprintte naar de tweede plaats in 7.22, één honderdste boven haar persoonlijk record (7.21) dat eveneens vorige maand in Gent op de tabellen kwam.

Rosius deed in de halve finales nog een stuk beter met 7.16, een nieuw persoonlijk record en goed voor de finale. Nkansa deed even goed in haar halve finale. Een tweede plaats was goed voor rechtstreekse kwalificatie.

In de finale deed Rosius nog een honderdste sneller: ze werd vierde in 7.15, Nkansa werd zesde in 7.19. Twee persoonlijke records, kortom: een prachtprestatie.

400 meter

De finaleplaatsen voor de Belgische atleten bleven aanhouden. Alexander Doom eindigde als derde in zijn halve finale in 46.12. In een systeem waarin telkens de eerste drie naar de finale gingen, volstond dat dus.

Dat deed ook Julien Watrin in de tweede reeks. Met 45.82 verbeterde hij zijn nationale record, na de ongenaakbare Noor Karsten Warholm. Watrin dook nog nar de finish, maar dat hoefde niet eens. ‘Het is heel raar lopen achter Warholm’, zei Watrin op Sporza.

Ponette schakelt Laus uit

Helena Ponette liep in de reeksen sneller dan Camille Laus en hield die zo uit de halve finales. Daar kreeg ze het fenomeen Femke Bol tegenover zich. Een onmogelijke taak, maar er waren nog twee plaatsen voor de finale. Ze werd 4de in 53.07, haar op één na beste tijd, maar dus niet voldoende voor de finale.

In de finale van de 1.500 meter finishte Ismael Debjani verdienstelijk als zevende. De titel ging - hoe kan het anders - naar de Noor Jakob Ingebrigtsen in een kampioenschapsrecord.