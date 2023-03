Grondwettelijk Hof zet deur open voor overbrenging gevangenen tussen België en Iran

De eerdere voorlopige schorsing van de wettelijke regeling om gevangenen over te brengen tussen België en Iran is ongedaan gemaakt door het Grondwettelijk Hof. Dat zet de deur open om de gevangengehouden hulpverlener Olivier Vandecasteele terug naar ons land te krijgen. Al zijn daar wel voorwaarden aan verbonden.

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist om het beroep te verwerpen dat ingesteld was tegen de overbrengingsverdrag tussen ons land en Iran. Al komt dat wel met een voorwaarde: in het geval van een overbrenging moet de regering een concrete afweging maken om het recht op leven en het recht op menselijke waardigheid te garanderen. De rechtbank van eerste aanleg moet daarop toezien.

Slachtoffers van een veroordeelde moeten wel eerst ingelicht worden over een overbrenging zodat een rechter de wettigheid kan toetsen.

Dat blijkt uit een nieuw arrest dat zonet vrijgegeven is. Daardoor wordt nu een wettelijke mogelijkheid gecreëerd om Olivier Vandecasteele uit een Iraanse cel te krijgen. Onze landgenoot werd veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen voor onder meer spionage na een schijnproces.

In ruil voor zijn overbrenging zou Iran de diplomaat Assadollah Assadi terugwillen. Hij werd in ons land veroordeeld tot twintig jaar cel omdat hij een bomaanslag had voorbereid op een congres van de Iraanse verzetsbeweging NCRI.

Alles wijst erop dat Vandecasteele opgepakt is in opdracht van het Iraanse regime met als doel Assadi vrij te krijgen.

Dat het Grondwettelijk Hof nu toch een kader schetst om de overbrenging mogelijk te maken komt als een verrassing. Leden en sympathisanten van NCRI waren naar het Grondwettelijk Hof gestapt tegen dit verdrag. Ze vreesden voor hun leven als Assadi kon terugkeren naar Iran. Het Hof volgde die redenering en besloot in december al tot een voorlopige schorsing over te gaan.

De veroordeling tot een celstraf en zweepslagen van Vandecasteele kwam pas naar buiten na die eerste voorlopige uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Half februari wierpen de advocaten van de familie van Vandecasteele en de Belgische staat op dat ook ‘het recht op leven’ van de voormalige hulpverlener in gevaar is door in mensonwaardige omstandigheden in een Iraanse cel te moeten verblijven.

Die zitting bracht geen radicale ommekeer voor het Grondwettelijk Hof, blijkt nu. De afgelopen dagen waren er contacten tussen premier Alexander De Croo (Open VLD), minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) en hun Iraanse tegenhangers.