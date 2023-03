Een klik op De Wever en je bent 50.000 euro armer

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Tik Tok

Ook in de Wetstraat groeit de bezorgdheid over het gebruik van Tik Tok. De populaire app zit nu eenmaal in Chinese handen en in tegenstelling tot de PVDA/PTB – niet voor niets is Jos D’Haese de populairste Tik Tok'er bij de politici – wantrouwen velen de politieke zeden van dat land. Niemand weet of de Chinezen via de applicatie op zoek zijn naar gevoelige informatie. De vraag blijft of zo’n app dan nog thuishoort op de smartphone van topambtenaren of politici. Premier Alexander De Croo (Open VLD) vroeg de inlichtingendiensten om advies. Een verbod lijkt een kwestie van dagen.

Fraude (1)

Politici adverteren graag op sociale media. De N-VA geeft hiervoor zelfs 5.000 euro per dag uit, zeggen specialisten. Maar soms adverteren anderen in naam van de politicus, waarbij ze misbruik maken van zijn bekendheid en het vertrouwen dat sommige kiezers in hem stellen. Het overkwam Bart De Wever. De N-VA-voorzitter bleek plots het beleggen in cryptomunten aan te prijzen. Een koppel uit Stekene liet zich verleiden en gaat voortaan 50.000 euro armer door het leven.

Tik Tok (2)

Ludivine Dedonder (PS) heeft best een zwak voor het medium. Maar voor een minister van Defensie ligt dat toch wat delicaat. Stel je voor dat de Chinezen perfect weten waar ze uithangt en dat doorbriefen aan de Russen. Een reisje naar Oekraïne wordt prompt een stuk gevaarlijker. Daarom verwijderde ze de app op haar professionele én op haar privételefoon. Daarnaast gebruikt ze een derde telefoon om filmpjes te maken, zeer tegen de zin van Theo Francken (N-VA) die een veiligheidsrisico vreest. Het Kamerlid verzette zich eerder tegen de schoendracht (gympjes) van de minister.

Fraude (2)

Het gaat natuurlijk om malafide bedrijven die proberen om op een creatieve manier de goedgelovigheid van mensen te misbruiken en geld af te troggelen. In Gazet Van Antwerpen reageert de Vlaams-nationalist ontzet. ’Ik vind dit echt afschuwelijk en heb er op mijn sociale media al herhaaldelijk voor gewaarschuwd. Ik krijg geregeld vragen van mensen die zulke valse reclame opmerken. Jammer genoeg worden foto’s van bekende personen door cybercriminelen gretig gebruikt om mensen op te lichten. Ik kan alleen maar oproepen om nooit op zulke reclames te klikken.’

Bodycam

Zwartrijden op De Lijn is zeker in de steden een nationale sport geworden. Het aantal boetes nam in vijf jaar tijd met de helft toe, maar slechts de helft van de betrapten betaalt ook. Vlaams minister voor Verkeer Lydia Peeters (Open VLD) komt daarom met een actieplan waarbij controleurs vooral op ‘risicolijnen’ zullen worden ingezet. Aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vroeg ze de toelating om een proefproject te organiseren, waarbij controleurs van De Lijn een ­bodycam krijgen. De maatregelen doen wellicht de kritiek op de slechte werking van het Vlaamse openbaar vervoer niet verstommen.