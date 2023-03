De bijwerkingen van marathonvergaderingen

Als een mens zich ‘brak’ voelt na een paar van die politieke marathonvergaderingen, hoe voelt dat dan? En is dat wel een goed idee, vergaderingen van zestien uur? (Spoiler: nee, natuurlijk niet.)

De foto waar ik vandaag aan bleef hangen, was die van de Vlaamse regering daags na een van die marathonvergaderingen over een stikstofakkoord. Vooraan in beeld zit Hilde Crevits (CD&V), hoofd in de nek, ogen naar het plafond. Alsof ze wanhopig naar zuurstof zit te snakken. Alsof ze het even gehad heeft. Ze heeft haar agenda leeg gemaakt, lees ik, om tussen die vergaderingen door toch voldoende rust te hebben. Want zij was het die in het najaar nog uitgeput thuis zat.

Ik lees ook iets wat de woordvoerder van Jo Brouns (CD&V) zegt: ‘Ik voel me nog altijd even brak als gisteren, ook al heb ik een lange nacht achter de rug.’ En vanuit het kamp Zuhal Demir (N-VA) klinkt het: ‘Zo’n marathonvergadering is slopend, maar we zijn niet alleen verkozen om lintjes te knippen. Maar dat dit niet goed is voor de gezondheid, spreekt vanzelf.’

Ik weet niet hoe het met u zit, maar mij gaat dat te boven. Ik dacht dat we intussen toch al beter wisten. Vergaderingen van zestien uur, komaan. Hoe zot kan je zijn. Het woord ‘brak’ blijft hangen. Zoals in: ik voel me ‘brak’. Wat is dat dan? Ik denk dat ik het woord ‘bedoeft’ zou gebruiken. Het is een woord uit mijn jeugd. Wellicht regiogebonden. Het zegt wat ik zou voelen: zuurstofloos, bewegingsloos, stinkend.

Alleen al dat zitten. Die zitbotjes, die lage onderrug, die rusteloze benen. Na twee uur zou ik al serieus gaan wiebelen. Mijn knieën zouden al een paar keer naar boven gegaan zijn, mijn voeten op mijn stoel, of op de rugleuning van de mens voor mij. Mijn hoofd zou met het uur mistiger worden. Ik zou dromen van strandwandelingen, en zuurstof, veel zuurstof. Er zouden stille krampen in mijn buik opkomen, mijn maag zou twijfelen tussen misselijkheid en weeïgheid. Ik zou me mottig voelen. Brak. Bedoeft. En ik zou er onzin uitslaan. Ik zou wegdromen, niet meer kunnen luisteren, me niet meer kunnen concentreren. Ik zou boos worden. Ik zou me zielig voelen. En moe, zo moe. Het kan niet dat zij, daar in die zitjes, dat niet voelen, toch? Gelukkig zijn er een paar die het duidelijk wel voelen, en wat ze voelen ‘brak’ noemen.

Psychologische oorlogsvoering

Dat brakke gevoel, wat dat dan betekent? Ik leg het voor aan Johan Verbraecken, slaapexpert aan de Universiteit Antwerpen: ‘Het hangt ervan af hoe hoog de slaapschuld is die je opgebouwd hebt. Maar slaapschuld gaat meestal gepaard met een lage bloeddruk en een versnelde hartslag. In dit soort onderhandelingssituaties hangt er ook spanning in de lucht, waardoor de adrenaline in het bloed stijgt. Daardoor kan je, moe of niet, wel even blijven doorgaan. Maar mentaal en emotioneel ga je het voelen. Je wordt extra prikkelbaar of net meer afgevlakt en apathisch, de concentratie is niet meer optimaal, er kan een soort gelatenheid ontstaan, je probleemoplossend vermogen daalt, je komt moeilijker op je woorden, je presteert op automatische kracht, de drive om iets goed te doen is ook al minder. In echt extreme gevallen treedt er een soort van ijlhoofdigheid op, en een vorm van desoriëntatie. Sommige mensen krijgen bij slaaptekort ook echt ziektesymptomen, rillingen en koude-opwellingen.’

Geef toe, als je dit allemaal als neveneffect op een medicijn zou zien staan, zou je toch denken: ‘neen, dank u’. Het is wat Verbraecken besluit: ‘Niet verantwoord, voor niets goed’.



Linksboven tot rechtsonder: Jo Brouns, Ben Weyts, Jan Jambon, Hilde Crevits en Bart Somers. Jambon wil tegen dit weekend landen. Foto: belga

Het is ook wat ik hoor bij Elke Van Hoof, klinisch psycholoog aan de VUB: ‘Met al wat we intussen weten over mentaal welzijn, kun je je maar één ding afvragen: hoe is zoiets in godsnaam nog mogelijk?’

Maar, zegt ze, ‘in essentie is dit een vorm van psychologische oorlogsvoering, waarbij de onderhandelingen zo lang mogelijk gerekt worden om de andere partij op de knieën te dwingen. Dat is jammer, want het staat haaks op wat we intussen zien als het nieuwe leiderschap, namelijk leiderschap dat via dialoog en cocreatie een missie neerzet.’

Dialoog is een soort van verbale tenniswedstrijd: de ene geeft een visie, de andere doet daar iets mee, en stuurt het terug. Dat is volgens Van Hoof niet wat er gebeurt in zo’n marathononderhandeling. Daar wordt er, afgaande op haar uitleg, vooral gehamerd: ‘Dialoog wordt een soort van informatie-uitwisseling waarbij telkens hetzelfde wordt gezegd. Alle toeters en bellen die in de communicatie connectie bewerkstelligen, verdwijnen. Daarbij krijg je ook heel hard het effect van de echokamer, out of the box denken wordt onmogelijk, er wordt steeds op dezelfde nagels geklopt.’

He is dus niet alleen slecht voor brein en lijf, het is ook niet efficiënt, tenzij je het echt ziet als een darwiniaanse uitputtingsslag waarbij de fitste wint. Van Hoof: ‘Het is slopend, het staat haaks op welzijn, en daardoor krijgt het ook de allure van een opoffering: zie eens wat wij allemaal doen voor het volk, hoe wij onszelf geven voor het land. Pure politieke psychologie. Het is kortom alles wat we niet associëren met het nieuwe leiderschap.’

Survival

Als je het dan toch wil doen, dat urenlange geeuwend zitten, zijn er een paar trucjes om het vol te houden. Van Hoof: ‘Veel water drinken, voldoende frisse lucht binnenlaten, fruit eten, regelmatig rechtstaan of zelfs wandelend onderhandelen. Maar afgaande op de beelden zitten ze daar toch vooral te zitten.’

‘En in de pauzes een powernap doen’, geeft Verbraecken nog mee. ‘Niet langer dan een half uur, lang genoeg om de grootste slaapdruk weg te nemen. Langer dan dat worden je hersenen lui.’ En de ultieme tip is de meest onverwachte. En nee, het is niet zoiets als: liters koffie drinken. Wel: ‘Met je tong je verhemelte strelen. Dat geeft veel sensoriële prikkels. Het helpt om wakker en alert te blijven. Piloten doen het.’

Dus als u de volgende keer de verzamelde Vlaamse ministers gekke bekken zien trekken, oordeel niet.