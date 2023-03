Charles’ eerste staatsbezoek als koning gaat naar Frankrijk en Duitsland

‘Het bezoek zal de relatie van het Verenigd Koninkrijk met Frankrijk en Duitsland huldigen en onze gedeelde geschiedenis, cultuur en waarden in de kijker plaatsen’, laat Buckingham Palace weten.

Terwijl zijn moeder na haar aantreden als koningin in 1952 een uitgebreide tournee maakte langs Australië, Nieuw-Zeeland en landen waar zij staatshoofd was, steekt Charles alleen maar het Kanaal over. Hij doet dat eind deze maand op vraag van de Britse regering. Het kabinet-Rishi Sunak streeft naar betere Europese betrekkingen na de Brexit.

Tijdens zijn verblijf in Frankrijk zal Charles aanschuiven bij president Emmanuel Macron voor een staatsbanket in het paleis van Versailles en hem vergezellen bij een herdenkingsplechtigheid aan de Arc de Triomphe. De koning zal ook het Franse parlement toespreken. Later reist hij naar Bordeaux om de gevolgen van de bosbranden van afgelopen zomer te bekijken en een biologische wijngaard te bezoeken, een knipoog naar zijn langdurige inspanningen voor het milieu.

De betrekkingen tussen Londen en Parijs zijn gespannen sinds de Brexit, de langdurige ruzies over visrechten en migranten die in bootjes van Frankrijk naar Groot-Brittannië reizen. Sunak heeft de jongste tijd geprobeerd de relatie met Frankrijk te herstellen door een overeenkomst te sluiten om de illegale migratie harder aan te pakken en heeft ook een overeenkomst met de EU gesloten om een bittere ruzie over de post-Brexithandel van en naar Noord-Ierland bij te leggen.

Gebombardeerde kerk

In Duitsland worden de Britse royals begroet door president Frank-Walter Steinmeier bij de Brandenburger Tor. Het is de eerste keer dat een bezoekend staatshoofd daar een ceremonieel welkom krijgt. Charles zal ook het Duitse parlement toespreken en vluchtelingen ontmoeten die onlangs uit Oekraïne zijn aangekomen. De reis gaat ook naar Hamburg, waar het koningskoppel een bezoek brengt aan het Sankt Nikolai-monument, de overblijfselen van een kerk die werd verwoest toen de geallieerden de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog bombardeerden.