Materiaalpech nekte de lancering van een nieuwe Europese draagraket

De mislukte lancering van een nieuwe Europese draagraket met twee satellieten aan boord, in december, was te wijten aan schade die de uitlaat van de tweede rakettrap opliep tijdens de vlucht. Volgens de ESA kan het euvel relatief makkelijk worden verholpen, waardoor de lanceringen nog dit jaar kunnen worden hervat.

Eind vorig jaar kreeg de Europese ambitie voor meer autonomie in de ruimtevaart een serieuze knauw. Op 20 december flopte de eerste commerciële missie van de Vega C, een draagraket die mede door het Europees ruimtevaartagentschap ESA werd ontwikkeld om zwaardere satellieten naar de ruimte te schieten. Twee kunstmanen van Airbus gingen bij de mislukte lancering verloren.

Het was al snel duidelijk dat de oorzaak in de tweede rakettrap moest liggen. Daar had immers vlak nadat zijn motor was aangeslagen (en nadat de eerste trap was afgeworpen) een groot drukverlies plaatsgevonden. De raketmotor ging sputteren, waardoor de raket haar stuwkracht verloor. Op een hoogte van ruim 100 kilometer boven de Atlantische Oceaan werd het zelfvernietigingsmechanisme ingeschakeld.

Dat vermoeden is nu bevestigd door de onafhankelijk onderzoekscommissie die de ESA had ingesteld. Het drukverlies in de tweede trap en het gesputter van de raketmotor blijken het resultaat te zijn geweest van materiaalschade aan de uitlaat van de motor. De schade bevond zich bij de ‘keel’ van de uitlaat, waar de stuwgassen geproduceerd bij de verbranding van de brandstof onder hoge druk en temperatuur doorheen stromen. Het materiaal, vervaardigd uit koolstofvezels, bleek daar dus niet bestand tegen. De onderzoekers wijten dat aan onzuiverheden in het materiaal, zo meldden ze vrijdagochtend op een persconferentie van de ESA.

Meevaller

Dat de oorzaak in een gebruikt materiaal zit en bijvoorbeeld niet in het ontwerp van de raketmotor en -trap, is een meevaller. Het kan immers meteen worden vervangen door een ander materiaal dat werd gebruikt in eerdere versies van deze raketmotor. Daardoor zouden lanceringen met een aangepaste Vega C relatief snel weer hervat kunnen worden. De komende maanden zal de ESA de aangepaste raket gaan testen in nauwe samenwerking met Arianespace, het Franse bedrijf verantwoordelijk voor de Vega-lanceringen, en met Avio, de Italiaanse hoofdontwikkelaar van de Vega C. Nog voor het einde van het jaar zou ze dan gelanceerd kunnen worden.

Met die lancering zal wellicht een Sentinel-satelliet in een baan om de aarde worden geplaatst. De Sentinel-satellieten zijn de ‘ogen’ van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Het is onder meer voor deze satellieten, die al gauw twee ton kunnen wegen, dat de Vega C werd ontwikkeld. Vroeger werd voor de Sentinel-satellieten een beroep gedaan op Russische Sojoez-raketten. Sinds de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland is dat verleden tijd, en moet Europa zijn eigen boontjes doppen.