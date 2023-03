Voor het eerst mag externe directeur trappistenbrouwerij leiden: ‘Zo zijn we zeker dat bier blijft stromen’

Het ‘beste bier ter wereld’, het trappistenbier van Westvleteren, zoekt een baas en dat hoeft geen geestelijke te zijn. Opmerkelijk: grote dadendrang wordt er van die nieuwe algemeen directeur niet meteen verwacht: hij moet ‘steeds handelen in het belang van de monastieke gemeenschap’.

De West-Vlaamse monniken trekken een ‘algemeen directeur’ aan om ‘de uitdagingen van de snel evoluerende tijden’ aan te kunnen, zo staat in de vacature op de website van de Sint-Sixtusabdij. Het zal de eerste keer zijn dat een externe medewerker zo’n belangrijke functie krijgt binnen de anders gesloten abdijgemeenschap.

Geen multinational

De algemeen directeur die ze zoeken, moet de dagelijkse leiding en de zakelijke belangen van de bekende trappistenabdij behartigen, weliswaar met ‘respect voor het DNA, de waarden en de belangen van de monastieke gemeenschap’. Lees: het is niet de bedoeling om rond het meermaals bekroonde West-Vlaamse trappistenbier een multinational uit te bouwen. De brouwerij produceert vandaag zo’n 7.500 hectoliter bier per jaar.

En die hoeveelheid vinden de paters – die met de bouwerij-activiteiten vooral zelfbedruipend willen zijn – meer dan voldoende, zo klinkt het in hun omgeving. Ook of er mag worden ingegrepen op de manier waarop het bier vandaag wordt verkocht, is nog onduidelijk. Zo kost het bier vandaag voor iedereen evenveel, zelfs een grote speler als Colruyt zou geen korting krijgen.

Reden voor de vacature is vooral dat de paters een jaartje ouder worden, en dat de zakelijke, organisatorische kant wat te veel van het goede wordt, denk aan de almaar complexere wetgeving rond voedselveiligheid bijvoorbeeld, ‘terwijl de paters – er zijn er nog vijftien – zich vooral op het brouwen zelf willen concentreren’, klinkt het nog.

Meer professionaliseren

Burgemeester van Vleteren Stephan Mourisse juicht het initiatief van de monniken toe om zich door een extern zakelijk leider te laten bijstaan: ‘Zo zijn we zeker dat het bier nog lang blijft stromen. Dat is ook voor Vleteren erg belangrijk, gelet op de vele toeristen die hierdoor worden aangetrokken.’

Ook de lokale horecaondernemer Bjorn Baron, enkele jaren geleden tot beste professionele bierschenker van ons land verkozen, ziet het aantrekken van een externe CEO vooral als bewijs dat de abdij niet alleen de interne werking wil professionaliseren maar ook de toekomst wil veiligstellen.

‘De nieuwe grote baas zal trouwens een brouwerij aantreffen die met de laatste nieuwe snufjes mee is. Onlangs zijn er nog erg belangrijke investeringen gebeurd in de brouwerij. Mensen die er iets van kennen, waren erg onder de indruk van die vernieuwingswerken.’