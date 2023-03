Rekent Van Aert af met zijn nemesis Van der Poel?

Bij zijn eerste en enige deelname in Italië (2021) pakte Van Aert twee ritoverwinningen (waarvan één individuele tijdrit) en het puntenklassement. Van der Poel heeft drie ritoverwinningen op zak, 1 in 2020, 2 in 2022.

Tirreno-Adriatico wordt verreden in de week voor Milaan-Sanremo en kent verschillende sprintetappes. Het is dan ook een belangrijke voorbereidingswedstrijd voor de Primavera, die ook vaak in een sprint eindigt.

Vooral van Wout van Aert wordt verwacht dat hij dit seizoen de leemte op zijn palmares opvult en zijn eerste kasseimonument wint – de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Maar mogelijk scoort hij al in Milaan-Sanremo, of wie weet al in Tirreno-Adriatico, de rittenkoers die traditioneel geldt als een ‘voorbereidingskoers’, maar de voorbije jaren al het strijdtoneel was van vuurwerk tussen de groten.

Ze worden gerekend tot de beste klassieke renners van hun generatie, maar het voorjaarspalmares van Wout van Aert en Mathieu van der Poel bevat nog opvallend veel witte vlekken. De onderlinge stand in de ‘voorjaarsmonumenten’ is 3-4 in het voordeel van Van der Poel. Van Aert wil in april zijn eerste Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen en de balans met zijn Nederlandse ‘nemesis’ in evenwicht brengen.

Milaan – Sanremo •

18 maart

Geen druk voor Van Aert

Op de Primavera bijten de meeste toppers zich de tanden stuk: de gemakkelijkste (en langste: 294 km dit jaar) klassieker blijkt ook de moeilijkste om te winnen, los van de conditie van de dag. Maar Van Aert heeft deze al te pakken. In 2020 was hij de enige die de Fransman Julian Alaphilippe kan volgen op de Poggio. In de afdaling werkten de twee goed samen en hielden zo een achtervolgende groep af. Van Aert maakte het af in een beklijvende sprint.

Vorig jaar won de Sloveen Matej Mohoric. Van der Poel werd derde, voorlopig zijn beste resultaat ooit, Van Aert werd ontgoocheld achtste.

E3 Saxo Bank Classic •

24 maart

Van Aert voor een tweede?

Tom Boonen won hier vijf keer, waarvan vier keer na elkaar. En ook Van Aert kon al zegevieren. De Belg ontbond vorig jaar zijn duivels op de Paterberg. Alleen ploegmaat Christophe Laporte kon volgen. Zo reden ze in een koppeltijdrit naar Harelbeke. Laporte kreeg eerder het seizoen een zege cadeau in Parijs-Nice, deze keer was de overwinning voor Van Aert.

Mathieu van der Poel reed eenmaal deze koers: bij zijn debuut in 2021 werd hij derde. De Nederlander zal dit jaar alleen deze koers rijden tussen de Primavera en de Ronde van Vlaanderen.

Gent-Wevelgem •

26 maart

Alleen Van Aert aan de start

Wevelgem is de enige belangrijke voorjaarskoers in 2023 waar Van der Poel en Van Aert elkaar niet in de ogen kijken. In het verleden kon de Nederlander hier trouwens nog geen potten breken: zijn beste resultaat is een vierde plaats in 2020, de editie waar de Deen Mads Pedersen zegevierde. Wout van Aert was de beste in 2021: hij won in de sprint van een selecte groep met de Italianen Nizzolo, Trentin en Colbrelli, de Australiër Matthews en de Zwitser Stefan Küng. Vorig jaar werd Van Aert 12de. Van Aerts ploegmaat bij Jumbo, Christophe Laporte, werd op de meet geklopt door de verrassende Eritreër Biniam Girmay.

Ronde van Vlaanderen •

2 april

Kan Van der Poel het record evenaren?

De hoogmis van het (Vlaamse) wielrennen: Mathieu van der Poel heeft al twee overwinningen op zak. En eigenlijk hadden het er al drie moeten zijn. In 2021 wordt de Nederlander verrassend geklopt – in de sprint – door de Deen Kasper Asgreen.

Met twee overwinningen staat Van der Poel sowieso al tussen mooi volk als Eddy Merckx, Peter Van Petegem, Edwig Van Hooydonck en Jan Raas. Bij een derde overwinning evenaart hij het record van onder anderen Johan Museeuw, Tom Boonen en de Zwitser Fabian Cancellara.

Voor Van Aert wil het in de Ronde voorlopig niet lukken. Terwijl hij vorig jaar op de valreep moest afzeggen wegens een covid-besmetting, presteerde hij in 'Vlaanderens Mooiste' afgelopen jaren een pak minder dan de Nederlander: een tweede plaats – uitgerekend op de meet geklopt door Van der Poel – in 2020 is voorlopig zijn beste resultaat. Meteen ook zijn enige podiumplek.

Geen druk voor Van der Poel dus in Oudenaarde, des te meer voor onze landgenoot!

Parijs-Roubaix •

9 april

Van de hel naar de hemel?

Mathieu van der Poel kon al eens proeven van het podium in Parijs-Roubaix. In de helse editie van 2021 werd een moegestreden Van der Poel in een bloedstollende sprint derde na de Italiaan Sonny Colbrelli (toen Italiaans en Europees kampioen) en onze verrassende landgenoot Florian Vermeersch. Vorig jaar eindigde hij 9de.

Ook Van Aert stond al eens op het podium in de helleklassieker: vorig jaar werd hij tweede, zijn beste resultaat in vier deelnames. De Belg imponeerde maar een ontketende Dylan Van Baarle moest hij laten gaan. Een minuut en 47 seconden na van Baarle won hij de sprint voor de tweede plaats.

Als het zou mislopen in de Ronde, volgt in Roubaix een herkansing. Benieuwd of Van Aert dit jaar een van de twee monumenten kan binnenhalen …

Na Roubaix zit het voorseizoen er voor beiden op: geen ardennenklassiekers en/of Gold Race dit jaar. Ze nemen samen weer de draad op in de Ronde van Zwitserland (11 – 18 juni) en de Ronde van Frankrijk (1 – 23 juli). Met het WK in Glasgow op 6 augustus als afsluiter.