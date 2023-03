Antwerpenaar al week vermist na ontvoering in drugsmilieu: parket doet oproep aan getuigen

Het Antwerpse parket is zoek naar getuigen die meer weten over de verdwijning van Antwerpenaar Mohamed Azzaoui. Die werd meer dan een week geleden gekidnapt aan het Total-tankstation in Waarloos. Vermoedelijk houdt de ontvoering verband met een grote lading cocaïne die werd gestolen.

De ontvoering van Mohamed Azzaoui dateert van 22 februari. De man reed die avond naar een afspraak in Rumst. Daar zou hij door onbekenden in een auto zijn gesleurd. Een dag later doken in het criminele milieu schokkende beelden op van Azzaoui. Op de beelden is te zien hoe Azzaoui ontkleed op een stoel zit, met handboeien om. Op de beelden is ook te zien dat de man slagen heeft gekregen.

De ontvoering van Mohamed Azzaoui zou verband houden met cocaïnesmokkel in de haven van Antwerpen. De daders achter de ontvoering zouden op de kaai van Grimaldi een partij van om en bij de 1.200 kg cocaïne hebben laten uithalen. Die uithaling zou zijn gelukt, maar de partij ter waarde van ongeveer 25 miljoen euro zou vervolgens gestolen zijn door onbekenden. Azzaoui zou over de kwestie ter verantwoording zijn geroepen. Toen hij op de afspraak verscheen, werd hij met geweld in een voertuig geduwd.

Opsporingsbericht

Het Antwerpse parket en de federale politie maken zich grote zorgen over het lot van de 49-jarige Azzaoui. Het parket verspreidt vandaag een opsporingsbericht, in de hoop getuigen te vinden die iets verdachts hebben opgemerkt.

‘De 49-jarige Mohamed Azzaoui had op woensdag 22 februari ’s avonds afgesproken op de snelwegparking Waarloos langs de E19 richting Antwerpen. Op camerabeelden is de man in de shop te zien. Daar lijkt hij even te wachten, maar uiteindelijk gaat hij terug naar buiten en wordt hij om 20.49 uur op de parking door meerdere verdachten, gemaskerd met bivakmutsen, in een zwarte VW Golf, type R, gesleurd. De VW Golf rijdt onmiddellijk weg in de richting van Antwerpen, waarop getuigen meteen de politie hebben verwittigd’, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket.

De man werd in een zwarte VW Golf, type R, gesleurd. Foto: Parket Antwerpen

Op ANPR-beelden werd de VW Golf diezelfde avond gespot aan de rotonde van Wommelgem, waarna de wagen de Autolei neemt richting Borsbeek. ‘Mogelijk is het slachtoffer die avond naar een locatie gebracht tussen de Autolei en de Herentalsebaan. De onderzoeksrechter vraagt dat mensen die op 22 februari tussen 20.45 uur en 23 uur de VW Golf daar of in de buurt hebben gezien, dat te melden’, zegt Aerts. ‘Ook of er in de nacht van 22 op 23 februari 2023 in de omgeving van de rotonde andere verdachte zaken zijn opgevallen. Het is mogelijk dat het slachtoffer daarna naar een andere locatie werd gebracht die op dit moment nog onbekend is.’

De gehuurde VW Golf werd eerder deze week in beslag genomen in de buurt van de Brusselse firma die de wagen had verhuurd. Er loopt een sporenonderzoek op de auto, maar het voertuig werd intussen ook door andere mensen gebruikt.