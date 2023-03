Deurwaarder klopt aan bij premier De Croo omdat regering geen dwangsommen aan asielzoekers betaalt

Wat zetels van Fedasil en misschien enige planten en de koffiezet van staatssecretaris De Moor zullen niet volstaan voor de 278 miljoen euro aan dwangsommen die België verschuldigd is aan ngo’s en asielzoekers. Daarom hebben advocaten nu ook een deurwaarder naar de premier gestuurd.

‘Onze deurwaarder heeft vandaag een bevel tot betaling betekend, gericht aan het kabinet van premier Alexander De Croo’, zegt advocate Marie Doutrepont. De premier moet de deurwaarder een lijst bezorgen van goederen van de Belgische staat die niet essentieel zijn voor de werking ervan, en dus in beslag genomen kunnen worden. ‘De staat heeft tot 10 maart om die lijst te bezorgen. Anders volgt er beslag.’

Doutrepont verdedigt samen met collega’s 22 Afghaanse en Burundese asielzoekers die geen opvangplaats kregen van de overheid. Zij trokken naar de rechter en die veroordeelde de staat tot het betalen van dwangsommen zolang er geen opvangplaats beschikbaar is. In totaal is Fedasil al bijna 6.000 keer door de arbeidsrechtbank veroordeeld. Daar komen ruim 1.000 veroordelingen door het Europees Hof van Justitie bij. De totale som van te betalen dwangsommen is opgelopen tot 278,5 miljoen euro (DS 2 maart).

‘Geld ergens anders vinden’

Omdat de regering systematisch weigert die dwangsommen te betalen, stuurden de advocaten van de asielzoekers zonder opvang eerder al een deurwaarder naar Fedasil – de eerste meubels van het agentschap werden al online verkocht. Daarna trok een deurwaarder naar het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) die er een lijst aanlegde van stukken die in beslag zouden kunnen worden genomen: onder meer een diepvriezer, espresso­machine en planten in een sierpot.

De Moor tekende verzet aan bij de beslagrechter. De zaak kwam al voor en is op dit moment in beraad. Maar zelfs als de spullen van het kabinet-De Moor openbaar worden verkocht ‘zal dat duidelijk niet volstaan om het totale bedrag van de dwangsommen te dekken’, zegt Doutrepont. Dat gaf De Moor ook zelf al aan.

‘Daarom proberen wij nu ergens anders geld te vinden. We hopen dat er op het kabinet van de premier meer waardevolle zaken in beslag kunnen worden genomen. Of nee: wij hopen vooral dat dit de regering overtuigt om de dwangsommen te betalen – dan zijn er geen inbeslagnames nodig. Of nog beter: dat er eindelijk een oplossing komt voor deze opvangcrisis. Die is geen verantwoordelijkheid van één staatssecretaris, maar van de hele regering. Ze zeggen altijd: “We doen ons best, er waren nog nooit zoveel plaatsen ...” Allemaal goed en wel, maar daar zijn de duizenden asielzoekers die op straat staan niets mee.’

‘Absurde situatie’

Staatssecretaris De Moor sprak in het parlement deze week nog van een ‘absurde situatie’. Ze wees erop dat het betalen van dwangsommen geen opvangplaatsen oplevert en dat de procedures van de advocaten ‘alleen geld en tijd kosten’. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook het kabinet van de premier verzet aantekenen.