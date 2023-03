Met ‘The Fabelmans’ maakte Spielberg een meesterwerk over... zichzelf

De Amerikaanse regisseur Steven Spielberg maakt al meer dan zestig jaar meesterwerken, van Jaws tot E.T. en Jurassic Parc. Met ‘The Fabelmans’ zet hij zo’n nieuw meesterwerk neer, en dat gaat over de regisseur zelf.





Van het bloedstollende Jaws, tot spectaculaire dino’s in Jurassic Parc en de schattige alien E.T., het zijn stuk voor stuk entertainende klassiekers. Maar hij maakte ook grote flops. Spielberg kreeg daarom al snel het image van een ongelofelijk getalenteerde vakman te zijn, maar geen visionair. Hij heeft geen eigen stijl en in zijn films zit er weinig diepgang. Maar met zijn nieuwste film The Fabelmans over zijn eigen jeugd zet hij ons nu serieus aan het denken. Blijkbaar heeft hij veel meer persoonlijke trauma’s verweven in zijn werk dan we lang dachten...

