Poetin koopt ‘grootste appartement van Rusland’ voor minnares

De Russische president Vladimir Poetin heeft een appartement van 2.600 vierkante meter gekocht in de Russische stad Sotsji. Onderzoekers zijn er zeker van dat Alina Kabajeva erin trekt. Zij wordt gezien als de minnares van Poetin.

In de Russische stad Sotsji is een luxueus appartement ter waarde van 15 miljoen dollar verkocht aan een vriend van Poetin. De eigendomspapieren staan op naam van Sergej Roednov, de zoon van een oude vriend van de president. Dat heeft het onafhankelijke onderzoeksteam Projekt uitgevlooid. Een van zijn onderzoekers deed zich in Sotsji voor als een geïnteresseerde koper.

Volgens Projekt zal Alina Kabajeva met haar twee kinderen in de penthouse trekken. Kabajeva (39) is een voormalige olympisch gymnaste, die door velen omschreven wordt als Poetins minnares. Het is een penthouse van 2.600 vierkante meter, waarschijnlijk het grootste appartement van Rusland. Het complex telt twintig kamers, een bioscoop, een privégalerie, een Japanse patio, een barbecueplek in Marokkaanse stijl, een bar met watervallen en twee etages voor het personeel.

Een buitenplek in oosterse stijl. Foto: Projekt

Voor de verkoop en de verbouwingen stond het penthouse even op de website van een immobiliënkantoor, met 3D-foto’s van het interieur. Het zijn die foto’s die Projekt in zijn onderzoek toont. De onderhandelingen over de verkoop waren in handen van vrienden van Poetin, zoals de gebroeders Rotenberg. Een onderzoeker van Projekt vernam dat de ontwikkelaar een vijfde van het bedrag gekregen heeft dat hij oorspronkelijk gevraagd had. De medewerkers van de ontwikkelaar vertelden dat de onderhandelingen en contacten in het grootste geheim moesten gebeuren. Het codewoord was ‘de gymnaste’.

Alina Kabajeva. Foto: Tass/ABACA

De Russische president Vladimir Poetin heeft volgens zijn belastingaangifte een modaal inkomen en een modale woning. Daarnaast heeft hij zeer luxueuze paleizen en appartementen, waarvan de eigendomsdocumenten altijd op naam van iemand anders staan. Dat is ook nu dus het geval. Het geld waarmee Sergej Roednov het appartement heeft aangekocht, is afkomstig van een off-shorefirma uit Cyprus, Ermira, die geleid wordt door een kennis van de president. Projekt noemt die firma ‘de presidentiële portemonnee’.

Er is ook een bioscoop. Foto: Projekt

Enkele jaren geleden toonde de bekende Kremlincriticaster Aleksej Navalny, die nu in gevangenschap zit, beelden en video’s van een enorm, luxueus paleis dat voor Poetin aan de Zwarte Zee werd gebouwd. Ook daar was geen enkel document dat rechtstreeks naar hem verwees.