Brussels Airlines wil dit jaar uit de rode cijfers kruipen, Lufthansa is weer winstgevend

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines hoopt dit jaar de rode cijfers achter zich te kunnen laten. De moedergroep Lufthansa slaagde er vorig jaar al in opnieuw winst te boeken.

Brussels Airlines kruipt steeds verder uit het coronadal. De luchtvaartmaatschappij zag vorig jaar haar operationele verliezen meer dan halveren. Dat heeft ze vooral te denken aan de fors gestegen reislust in 2022, waardoor het reizigersaantal in een jaar tijd nagenoeg verdubbelde – tot ruim 6,8 miljoen passagiers. Daarmee zit ze wel nog steeds fors onder de 10,2 miljoen passagiers van 2019, het laatste jaar voor corona.

Ook de omzet verdubbelde ruim, tot 1,2 miljard euro. Op basis daarvan kon Brussels Airlines het operationele verlies beperken tot 75 miljoen euro. Dat was meer dan een halvering tegenover 2021, toen het operationeel nog 189 miljoen euro onder nul ging. Tijdens de tweede jaarhelft was Brussels Airlines zelfs winstgevend, met een recordwinst in het derde kwartaal.

‘Kostenbesparingen hebben de maatschappij klaargezet voor toekomstige groei en haar marktpositie verder versterkt’, schrijft de Duitse moedergroep Lufthansa vrijdag in haar jaarrapport. Dat kan soms zelfs in kleine dingen zitten. Zo meldt het jaarverslag opvallend genoeg dat Brussels Airlines halflege wijnflessen na een vlucht niet meer wegwerpt, maar sinds juni 2022 leegschenkt op een volgende vlucht.

Daarnaast steeg ook de efficiëntie. Gemiddeld zaten de vluchten van Brussels Airlines voor 78 procent vol, waar dat in 2021 nog 67,2 procent was. Dat alles met een personeelsgroei van gemiddeld 5 procent, tot 3.200 personeelsleden.

Dure brandstof

Naast de passagiersaantallen die nog steeds fors achterblijven op de niveaus van voor corona, zag Brussels Airlines ook marges wegsmelten door zes stakingsdagen, de hoge inflatie – die leidde tot een automatische loonindexering voor het personeel van ongeveer 12 procent – en de hoge brandstofkosten. Die stegen met liefst 175 procent.

‘Desondanks ligt Brussels Airlines voor op het businessplan, zowel op het vlak van de groei van onze vloot, de aanwerving van nieuwe medewerkers als de terugbetaling van de staatslening aan de Belgische overheid’, zegt financieel directeur Nina Öwerdieck in een persbericht. De maatschappij betaalde eind vorig jaar de staatssteun van 290 miljoen euro terug die ze had gekregen om de coronacrisis te overleven.

Brussels Airlines CEO Christina Foerster en Brussels Airlines financieel directeur Nina Owerdieck Foto: BELGA

In 2023 wil Brussels Airlines break-even draaien, op het niveau van de aangepaste operationele winst. ‘In 2023 zullen de nog steeds hoge brandstofprijzen en de gevolgen van de indexering invloed hebben op het eindresultaat’, stelt de maatschappij. ‘Brussels Airlines heeft er echter alle vertrouwen in dat het de komende jaren duurzaam winstgevend kan worden.’ Om dat te bereiken, wil het onder meer het netwerk uitbreiden, en daarvoor ook de vloot. Die zal groeien van 40 naar 45 vliegtuigen. Er staat ook nog een honderdtal vacatures open.

Recordwinst cargopoot

De volledige luchtvaartgroep Lufthansa, met maatschappijen als Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss, Austrian Airlines en Eurowings en een cargoafdeling, heeft vorig jaar wel alweer winst geboekt, na twee verliesjaren tijdens de coronacrisis. ‘Lufthansa is terug’, zei ceo Carsten Spohr vrijdag.

De omzet verdubbelde nagenoeg tot 33 miljard euro, onder meer dankzij recordresultaten bij vrachtpoot Lufthansa Cargo (1,6 miljard operationele winst) en de onderhoudsactiviteiten Lufthansa Technik. Netto boekte de groep een winst van 791 miljoen euro, na een verlies van bijna 2,2 miljard in 2021.