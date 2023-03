Alex Murdaugh is schuldig aan de moord op zijn vrouw en zoon. Dat heeft de jury in South Carolina geoordeeld, na een proces dat de VS wekenlang in de ban hield. Het verhaal van de voormalige advocaat uit een invloedrijke familie – die overigens ook aan drie andere moorden wordt gelinkt – is door Netflix verfilmd tot een truecrimereeks.

Richard ‘Alex’ Murdaugh (54) is donderdag schuldig bevonden aan de moorden op zijn vrouw Maggie (52) en jongste zoon (22). Zij werden op 7 juni 2021 van dichtbij ‘geëxecuteerd’ met een vuurwapen op het landgoed van de familie, vlak bij de hondenhokken. Murdaugh werd ook schuldig bevonden aan twee aanklachten in verband met wapenbezit. Hij riskeert voor beide moorden telkens dertig jaar celstraf, zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating. De voormalige advocaat hoorde het verdict onbewogen aan. Na een knikje naar zijn overlevende zoon werd hij geboeid weggeleid.

Murdaugh had gedurende het zes weken durende proces onschuldig gepleit, al had de telg uit een invloedrijke advocatenfamilie tijdens het proces wel toegegeven dat hij een reeks financiële misdaden had gepleegd om zijn verslaving aan het opiaat oxycodon en een dure levensstijl te bekostigen én dat hij loog over zijn alibi.

Die laatste bekentenis werd een van de sterkste bewijzen. De voormalige advocaat had beweerd dat hij de avond van de moorden niet bij de hondenhokken was geweest, maar veranderde zijn verklaring nadat de jury geluidsopnames te horen had gekregen die hem net wel op die plaats delict plaatsten, enkele minuten voor de feiten. Dat Murdaugh over zoiets cruciaals loog, ondermijnde zijn geloofwaardigheid bij de jury.

Volgens rechter Clifton Newman bereikte de jury het juiste verdict. ‘Het bewijs van schuld is overweldigend. Alles wijst richting één conclusie, en dat is de conclusie die jullie bereikten.’

‘Het maakt niet uit wie je familie is, het maakt niet uit hoeveel geld je hebt: als je kwaad doet, als je de wet overtreedt, als je moordt, dan zal gerechtigheid geschieden in South Carolina’, besloot hoofdaanklager Creighton Waters na het vonnis.

Nog drie moorden?

Voor het verdict viel, raakt ook bekend dat de politie in de Amerikaanse staat South Carolina het onderzoek naar twee verdachte overlijdens heeft heropend als gevolg van de rechtszaak tegen Murdaugh.

Het eerste betreft Gloria Satterfield, tot haar dood in 2018 jarenlang de poetsvrouw van de familie Murdaugh. Officieel was haar overlijden het gevolg van een val in de woning van de familie. Maar dat Murdaugh na haar dood een overlijdensverzekering ter waarde van meer dan 4 miljoen dollar (zo’n 3,8 miljoen euro) op naam van de zoon van de vrouw liet uitbetalen en zelf achterhield, klinkt in het licht van onthullingen op het proces – waar bleek dat Murdaugh zijn eigen advocatenkantoor op grote schaal bestal om zijn drugsverslaving te betalen – bijzonder alarmerend.

Ook het onderzoek naar Stephen Smith zou heropend worden. Die 19-jarige klasgenoot van de oudste zoon van Murdaugh werd in 2015 dood aangetroffen op de openbare weg op zo’n tien kilometer van de woning van de familie Murdaugh. Dat overlijden werd destijds beschouwd als een aanrijding met vluchtmisdrijf, maar zou nu opnieuw onderzocht worden. Het is niet duidelijk waarom de politie Murdaugh verdenkt van betrokkenheid bij dat overlijden.

Het was de true crime podcastreeks Murdaugh muders van onderzoeksjournaliste Mandy Matney die de zaak in 2021 onder de aandacht van de Amerikaanse bevolking bracht. Daarin werd ook het overlijden van een vriendin van Murdaughs jongste zoon aan de familie gelinkt. Mallory Beach overleed in 2019 bij een bootongeluk. Netflix heeft overigens niet lang gewacht om het verhaal te verfilmen. De driedelige truecrimereeks Murdaugh murders: A southern scandal is ook bij ons te bekijken op de streamingdienst.