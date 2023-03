Parlementair onderzoek naar Amerikaans congreslid George Santos wegens leugens

Er komt een parlementair onderzoek naar het republikeinse congreslid George Santos. Dat heeft de ethiekcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden donderdag aangekondigd.

De 34-jarige Santos gaf onlangs toe dat hij over veel zaken gelogen heeft, waaronder zijn cv, zijn afkomst en zijn inkomen.

Centraal in het onderzoek staat de vraag of Santos fraude heeft gepleegd tijdens zijn verkiezingscampagne in 2022, mogelijk federale wetten heeft overtreden en of hij zich schuldig heeft gemaakt aan ongepast seksueel gedrag, schrijft de commissie in een verklaring.

Als uit het onderzoek blijkt dat Santos in overtreding is, kan hij een straf krijgen die varieert van een berisping tot uitzetting uit het Huis van Afgevaardigden, afhankelijk van de ernst van het gedrag. Zowel Democraten als Republikeinse partijgenoten hebben Santos de afgelopen weken opgeroepen af te treden, maar het congreslid heeft laten weten dat hij van plan is zijn volledige termijn van twee jaar uit te zitten. Hij heeft wel tijdelijk zijn werk voor verschillende commissies neergelegd. Deze mandaten bepalen voor een groot deel hoeveel invloed congresleden in het Huis van Afgevaardigden hebben.

Santos heeft toegegeven dat hij zijn cv ‘verfraaide’ voordat hij afgelopen november een zetel op Long Island won, maar heeft meermaals elke vorm van crimineel wangedrag ontkend. Hij laat via zijn Twitter-account weten dat hij ‘volledig meewerkt’ aan het onderzoek en verder geen commentaar wil geven.