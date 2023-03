Moeten we ons door de vogelgriep zorgen maken over een nieuwe pandemie?

In Cambodja is een elfjarig meisje gestorven aan de vogelgriep. Ook haar vader raakte besmet. Het doet de ongerustheid over het virus weer toenemen. Talloze wilde vogels zijn al gestorven aan de ziekte. En recentelijk is de vogelgriep ook overgeslagen naar zoogdieren die nu ook het virus doorgeven aan elkaar. Wordt dit de volgende pandemie? En wat kunnen we ertegen doen?





