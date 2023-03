Nog geen zicht op stikstofakkoord: Jambon roept topministers voorlopig niet samen

De kans op een stikstofakkoord op vrijdag is klein. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) roept de topministers van de Vlaamse regering voorlopig niet samen om voort te onderhandelen.

Minister­-president Jan Jambon (N-VA) houdt wel nog bilaterale gesprekken met de verschillende hoofdrolspelers. Mogelijk worden de plenaire onderhalingen pas hervat na de boerenbetoging van vrijdag. Een landing zou eerder dit weekend worden verwacht.

Het blijft de bedoeling om binnenkort de laatste knopen door te hakken. ‘Dan moet er een akkoord voorliggen, anders zitten we met een probleem’, zei Jambons woordvoerder eerder.

Op tafel liggen nog twee knelpunten: de verdeling van stikstofmarges en de verschillende behandeling van landbouw en industrie.

Landbouwsubsidies

Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) wil dat het debat over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid uit de discussie over stikstof worden gehaald. Dat zijn de Vlaamse uitvoeringsplannen van het Europees landbouwbeleid, die intussen zijn goedgekeurd door Europa, maar die worden geblokkeerd door een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos. Daardoor zitten ook de Europese subsidies voor de landbouwers geblokkeerd. CD&V ziet in die blokkering de hand van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die de subsidies als hefboom zou willen gebruiken om er een stikstofakkoord door te krijgen.

‘Landbouwers hebben nood aan die middelen, ze hebben er ook recht op’, zegt Somers in de aanloop naar de nieuwe onderhandelingsronde. ‘Het gaat alleen voor 2023 al om 300 miljoen euro aan broodnodige steun. We mogen de landbouwers niet in onzekerheid storten. Dat raakt hen onnodig hard. Laat ons dat dossier op zijn eigen waarde beoordelen. Het voorjaar staat voor de deur, de landbouwers willen nu zekerheid.’

Marathonvergadering

Woensdag moest Jan Jambon na 17 uur onderhandelen in het Vlaams Parlement toegeven dat de gesprekken over het stikstofakkoord nog niet rond waren. ‘Er zijn de afgelopen uren knelpunten weggewerkt’, zei hij toen. ‘Maar er vallen nog enkele harde noten te kraken.’