Indrukwekkende Thiam op weg naar derde Europese vijfkamptitel

Na drie proeven in de vijfkamp leidt Nafi Thiam de dans in Istanbul. Ze mag zelfs nog dromen van een wereldrecord. Noor Vidts ligt op koers voor brons.

Een eerste test had Michael Van der Plaetsen, de nieuwe coach van Nafi Thiam, het Europees kampioenschap in het Turkse Istanbul vooraf genoemd. Na veertien jaar onder de vleugels van Roger Lespagnard stopte de olympische kampioene eind vorig jaar de samenwerking, in de hoop met nieuwe prikkels een nog hoger niveau te halen.

Maar hoewel het in de eerste plaats de bedoeling is Thiam fit en gezond aan de start van 2024 te krijgen – in Parijs kan ze sportgeschiedenis schrijven door een derde olympische titel op rij te veroveren – is ze niet zomaar naar Turkije afgezakt. ‘Het blijft Nafi’, erkende Van der Plaetsen. ‘Minder dan goud zal niet voldoende zijn.’

Persoonlijk record

Dat ze met ambitie aan haar vijfkamp begon, maakte Thiam al bij de eerste proef, de 60 meter horden, duidelijk: ze evenaarde haar persoonlijke record (8”23) en lag meteen achttien punten voor op haar persoonlijke record (4.904 punten). Opvallend: de Poolse uitdaagster, Adrianna Sulek, liep sneller dan ze ooit deed en was, ondanks haar derde plek, de grote winnaar, met 27 punten voorsprong op haar persoonlijke record (4.860 punten).

Verwacht werd dat Thiam in het hoogspringen, een proef die relatief veel punten oplevert per gewonnen centimeter, haar voorsprong zou uitdiepen. Dat deed ze ook, en niet zomaar. Nooit sprong ze hoger tijdens een vijfkamp (1m92), waardoor ze niet alleen haar leidersplaats verstevigde, maar ook mentaal een voorsprong nam op haar concurrentes.

In de laatste proef die deze voormiddag op het programma stond, het kogelstoten, ging de Naamse op datzelfde elan door. Bij haar tweede poging landde de kogel na 15,49 meter, nipt onder haar persoonlijke record van 15,52 meter dat al dateerde van februari 2018. Even later, bij haar laatste poging, veegde Thiam het toch van de tabellen met een worp van 15,54 meter.

Twee Belgen op podium?

Net zo belangrijk: Sulek verloor terrein: de Poolse, die vooraf openlijk had verklaard dat ze mikte op het wereldrecord, bleef steken op 13,89 meter. Titelverdedigster Thiam ligt dus op koers voor haar derde Europese titel in de vijfkamp. Ze leidt nu met 3.106 punten, Sulek volgt als tweede al op 144 punten.

Met haar score heeft Thiam voorlopig 82 punten voorsprong op haar persoonlijke record en 71 punten voorsprong op het wereldrecordschema van Natalja Dobrynska (5.013 punten), dat de Oekraïense in 2012 bijeensprokkelde. Om dat te verbeteren moet Thiam straks zowel in het verspringen als op de 800 meter haar persoonlijke record breken. Geen simpele klus.

Overigens is de kans groot dat een tweede Belgische vanavond op het podium belandt. Want ook Noor Vidts is uitstekend bezig in Istanbul. Als derde in de tussenstand (met 2.900 punten) ligt brons binnen bereik, al maakt ook de Nederlandse Sofie Dokter nog kans. Wie uiteindelijk met welk kleurtje naar huis gaat, wordt rond 19.10 uur duidelijk.